Direkte fodbold: Vi sender Hobro mod AaB

FODBOLD:AaB's superligahold sender tirsdag et navnestærkt mandskab i aktion i Reserveligaen, hvor de for første gang i denne sæson tørner sammen med de nordjyske kolleger fra Hobro IK.

Hobro har hjemmebane i kampen, som kan ses direkte her på siden med kampstart kl. 13.00. Sportsredaktør Claus Jensen og den tidligere landsholdsspiller Thomas Gaardsøe kommenterer.

For at streame kampen skal du have et abonnement, og det kan købes HER. Ved spørgsmål vedrørende login kan kundeservice kontaktes på tlf. 9935 3434.

Kampen er AaB's fjerde i efterårets Reserveliga, hvor de endnu ikke har vundet. To uafgjorte og et nederlag er det blevet til hidtil, og set i lyset af superligaklubbens historisk brede trup, må det siges at være en skuffelse.

For Hobro IK er opgøret det andet i ligaen, og de har stadig point til gode, efter at de blev slået 3-0 af AC Horsens i den første kamp.