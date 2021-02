Direkte kurs mod nedrykning: Vendsyssel taber med 17 mål

HÅNDBOLD:Det var top mod bund, da Team Esbjerg bød Vendsyssel Håndbold inden for i Dokken. Som så ofte før, begyndte kampen godt for Vendsyssel Håndbold. Men det lykkedes heller ikke denne gang at tage de to point mod modstanderne fra Team Esbjerg.

Efter en fin indledning, hvor vendelboerne havde sat sig på kampen og førte med 7-4, gik klappen for alvor ned. En scoringskrise, der varede en halv snes minutter, var til stor fordel for esbjergenserne, som uhindret fortsatte ned mod Vendsyssel-målet og kunne notere sig for en føring på 13-7 efter cirka 20 minutter på uret.

Pausestillingen var heller ikke noget kønt syn for Vendsyssel-kvinderne, for her var kvinderne fra den vestjyske havneby foran med seks mål.

Efter pausen fortsatte afklapsningen, for Team Esbjerg satte så absolut ikke tempoet ned på trods af den i forvejen overlegne føring.

Ad flere omgange begik Vendsyssel store fejl, der gav anledning til giftige kontrastød, som hjemmeholdet resolut omsatte.

Vestjyderne fortsatte det tunge pres, og føringen blev bare udbygget og udbygget.

Vendsyssel Håndbold har dermed direkte kurs mod nedrykning fra landets bedste række.

Med to kampe tilbage i sæsonen, har vendelboerne kun fået at hente sølle tre point i 24 kampe.

Næste opgave for Vendsyssel Håndbold venter lørdag, hvor det formstærke tophold fra Odense gæster Drinx Arena i Syvsten.