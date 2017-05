Direktør: Et naturligt næste skridt

Karl Kristian Guldhammer glæder sig over, at Thisted FC nu kan tage næste skridt og ansætte en træner på fuld tid. Arkivfoto: Bo Lehm

THISTED: Mandag aften blev det meldt ud, at Joakim Mattsson skal være den nye cheftræner i Thisted FC - en beslutning, der kommer bare 14 dage efter, at den nuværende træner, Bo Zinck, meddelte, at han stopper i klubben efter denne sæson, hvor han har ført holdet til oprykning til 1. division.

- Allerede samme dag begyndte vi at få flere gode henvendelser. Så det har egentlig bare været at vælge mellem mange gode kandidater, siger direktør Karl Kristian Guldhammer.

Svenskeren bliver samtidig den første fuldtidstræner i klubbens historie.

- Det er jo det næste naturlige skridt for klubben. Og det viser også lidt om, hvor langt vi er nået, siger direktør i Thisted Karl Kristian Guldhammer.

Thisted FC har haft en suveræn sæson i 2. division, hvor det er blevet til ni sejre på stribe i oprykningsspillet.

- Allerede nu begynder vi jo at kigge på truppen frem mod næste sæson. Vi har kontraktudløb på 13 af de 15 spillere, så det er selvfølgelig noget, vi går i gang med at kigge på med det samme. Og ellers må vi jo stille os lidt i venteposition. Superligaklubberne har det jo gerne med at vælge først, og så må vi andre vente lidt og se på, hvad der er tilbage. Og også om der er mulighed for at hente forstærkninger, når vi har fundet en afklaring med vores nuværende trup, siger Karl Kristian Guldhammer.