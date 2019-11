Direktør efter historisk dom: Kristian spiller, når karantænen er udløbet

HJØRRING:Frederikshavn White Hawks-spilleren Kristian Jensen er fredag ved Retten i Hjørring blevet dømt for vold, efter han for to måneder siden slog Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen bevidstløs.

Dommen lød på 20 dages betinget fængsel samt at han skal betale 5740 kroner i erstatning til Lucas Bjerre Rasmussen.

Frederikshavn White Hawks direktør, Henrik Andersen, slår efter dommen fast, at det ikke får konsekvenser for Kristian Jensens ansættelsesforhold med White Hawks.

- Vi er triste og kede af det på Kristians vegne, at han har fået den her dom, men Kristian fortsætter i White Hawks uden problemer. Han spiller, når han har udstået sin karantæne, lyder det fra direktøren.

Henrik Andersen mener ikke, at det er et dårligt signal at sende til de unge ishockeyspillere, at de ikke ophæver kontrakten med voldsdømte Kristian Jensen.

- Nej. Alle kan begå fejl i livet. Det er det ikke på baggrund af, hvordan dommen er kommet. Det er to civile, der har anmeldt Kristian. Det er ikke Lucas Bjerre Rasmussen selv, Odense Bulldogs, Danmarks Ishockey Union eller Disciplinærudvalget, som har anmeldt Kristian. Derfor får det ingen betydning, siger Henrik Andersen.

Direktøren forklarer i øvrigt, at han slet ikke ser grund til, at denne sag er endt i det danske retssystem.

- Der er selvfølgelig en grænse, men jeg synes, at man skal klare de fleste ting inden for sportens verden, hvor man har sine egne regler, karantæner og strafudmålinger. Det er klart, at man må ikke gå over stregen. Men det, jeg synes, der er trist i den her sag, er, at det er to civile personer, som intet har med ishockey at gøre, som har anmeldt ham, siger han.

Henrik Andersen fortæller ligeledes, at det har været et langt forløb for klubben og Kristian Jensen.

- Det har været en hård tid for os og for Kristian. Der har hængt en skygge over os med den her sag i rigtig lang tid, og det har da påvirket både Kristian og klubben meget, lyder det fra Henrik Andersen.

Kristian Jensen har udstået sine 17 spilledages karantæne 1. december. Han kan derfor igen trække den hvide trøje over hovedet, når Herlev Eagles 6. december gæster Frederikshavn.