Direktør godkender sæsonstart

AALBORG: Aalborg Håndbold tager torsdag aften imod Skanderborg i Gigantium - og det gør nordjyderne som et hold i god forfatning, selvom kampene kommer for byger, fordi klubben også deltager i Champions League.

- Vi fik en forfærdelig start på sæsonen med store nederlag i super cuppen og i den første turneringskamp. Men ellers har det set godt ud. Vores træner (Aron Kristjansson, red.) har skiftet meget ud, og stort set alle itruppen har fået masser af spilletid. Vi er i gang med en hektisk periode med tre kampe om ugen herhjemme og i udlandet, så bredden har stået sin prøve og bestået, vurderer direktør Jan Larsen.

- Det slider mentalt med den store rejseaktivitet, og det kan ikke hjælpe noget, at vi trækker for store veksler på folk og knækker i de sidste kampe op mod jul, siger Jan Larsen med henvisning til, at holdet spiller 13 betydende kampe inden højtiden.

I den hjemlige liga har Aalborg Håndbold fundet melodien og hentet seks sejre af otte mulige, hvilket rækker til en aktuel femteplads.

Det får dog ikke Jan Larsen til at undervurdere Skanderborg før aftenens dyst.

- Vi skal ramme vores topniveau, ellers vinder vi ikke. 90 procent er ikke nok, for ligaen er virkelig bred og jævnbyrdig, siger han.