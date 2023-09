Direktør jubler over Superliga-modstander: - Vi skaber en stor fest

Thisted FC kan se frem til en stor udfordring. Thyboerne har nemlig trukket superligaklubben Silkeborg IF i tredje runde af Oddset Pokalen.

Sidste år var den mægtige hovedstadsklub FC København forbi nordvestjyderne, og Thisted FC måtte se sig slået 3-1 efter forlænget spilletid. Dette års modstander hører på samme måde til i toppen af det danske fodbold-hierarki, og det danner grundlag for en fodboldfest i Thy.

- Det er jo en af de kampe, hvor vi kan tilbyde vores sponsorer og tilskuere lidt ekstra ved, at vi får et superligahold på besøg. Vi får mulighed for at vise topfodbold her i Thisted, og det bliver forhåbentlig en god anledning for mange af vores ungdomsspillere til at komme på stadion og suge en god oplevelse til sig, siger direktør i Thisted FC, Søren Pedersen.

Den nordvestjyske direktør, der har en fortid i håndboldverdenen, tiltrådte tilbage i juli, og selvom han havde håbet på mere, så er kampen mod Silkeborg IF den største i hans korte periode som direktør i Thisted FC.

Thisted FC fra 2. division i fodbold havde onsdag aften besøg af selveste FC København i pokalturneringen. FC København vandt 3 - 1 efter forlænget spilletid. Thisted FC har trofaste supporter på et fyldt stadion. Thisted 09. november 2022 Foto: Henrik Bo

Direktør Søren Pedersen håber på en velbesøgt ramme til pokalkampen mod Silkeborg IF. Arkivfoto: Henrik Bo

Måske bliver det ikke helt samme tilløbsstykke, som da FC København var forbi Lerpyttervej for et år siden, men der skal nok komme gang i Sparekassen Thy Arena.

- Der skal nok komme godt med mennesker. Jeg tror, at vi rammer et sted mellem 1500 og 2000 mennesker på Sparekassen Thy Arena. Vi skaber en stor fest. Det er helt klart ambitionen, siger han.

Potentiel pokalmagi

Men selvom Silkeborg IF ikke kan sammenlignes med FC København, er der potentiale for pokalmagi. Gæsterne havde det svært i anden runde af Oddset Pokalen, hvor de med møje og besvær slog Young Boys fra 3. division med 1-0.

Derfor er der mulighed for, at Thisted FC's hold fra 2. division kan gøre det onde mod superligaholdet fra Silkeborg, der ellers er et af de mest formstærke hold i dansk fodbold lige nu.

- Det er en svær kamp. Men omvendt set tror jeg ikke, at det er umuligt på en dag, hvor vi måske top-top præsterer, og Silkeborg spiller under niveau. Så alt er muligt en hverdagsaften i Thisted. Så jeg tænker, at der er en chance, men det kommer an på, hvad for en start, vi får, siger Søren Pedersen.

Thisted FC tager i mod Silkeborg IF i tredje runde af Oddset Pokalen mellem 26. og 28. september. AaB og Hobro IK er også med i tredje runde, og også her venter der hjemmekampe. AaB tager imod FC Fredericia, mens Hobro IK skal op imod superligaklubben OB.