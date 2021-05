Direktør stopper i Vendsyssel FF

FODBOLD:Måske er det en tilfældighed. Måske er der en sammenhæng, men faktum er, at den tidligere bestyrelsesformand og storaktionær i Vendsyssel FF, Jacob Andersen er stoppet som direktør i 1. divisionsklubben.

Jacob Andersens afgang falder sammen med, at klubbens ansatte ikke fik udbetalt løn torsdag, som man ellers burde have fået. De to ting skulle dog ikke nødvendigvis hænge sammen, selvom det virker som en oplagt tanke.

Ifølge Nordjyskes oplysninger har der i længere tid været planer om, at Jacob Andersen skulle fratræde sin stilling som direktør. Men timingen er opsigtsvækkende, fordi fremtiden for Vendsyssel FF netop nu synes mere usikker end nogensinde før.

Repræsentanter fra Core Sports Capital er lige nu i Danmark, hvilket er et besøg, der har været planlagt længe inden, det stod klart, at lønnen for april ikke ville komme ind på kontoen som planlagt. De skal efter planen tale med spillertruppen inden søndagens kamp mod Hobro.

Nordjyske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Core Sports Capital og Jacob Andersen.