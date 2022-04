Ishockeydirektør stopper i Frederikshavn efter 12 år som frivillig

ISHOCKEY:Dansk idræt er kittet sammen af frivillige.

Det er ofte en af fortællingerne, når danske idrætsorganisationer udlægger teksten, og hvis man kigger mod Nordjylland, er der et godt eksempel på den fortælling.

I 12 år har Henrik Andersen været administrerende direktør i selskabet bag ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks - frivilligt. Men nu er det slut.

På sin hjemmeside oplyser klubben, at Henrik Andersen træder tilbage for at få mere tid til at nyde tilværelsen.

Henrik Andersen har samtidig med direktørjobbet i Frederikshavn White Hawks bedrevet en tilværelse som økonomichef på fuld tid i virksomheden Chrisfish.

Faktisk havde han planlagt at træde tilbage allerede for to år siden.

- Grundet covid-19, og den økonomiske usikkerhed det medførte, valgte Henrik dog at tage endnu en tørn for at få navigeret Frederikshavn White Hawks gennem en økonomisk vanskelig tid, skriver klubben, som takker direktøren for indsatsen.

René Jørgensen, der er sales manager i klubben, overtager posten som administrerende direktør på midlertidig basis.

Henrik Andersen slipper dog ikke helt taget i Frederikshavn White Hawks. Han fortsætter således som en del af bestyrelsen.

/ritzau/