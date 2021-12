Jan Larsen havde en syret snedag: Det er lige før, jeg bliver rørt

HÅNDBOLD:Jan Larsen var på plads i sit vanlige hjørne, da Aalborg Håndbold besejrede Pick Szeged, men vejen til 34-30-sejren var lidt længere end normalt for Jan Larsen, der måtte på overarbejde for at nå frem til Sparekassen Danmark Arena.

- Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Jeg gik selv fire kilometer i en snestorm for at komme hen til en bil, der kunne bringe mig det sidste stykke. Jeg gik og tænkte: Jeg kan da ikke nå herud, siger Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen.

Da han endelig nåede frem, kunne han konstatere, at det samme ikke var tilfældet for hele spillertruppen.

- Det her var bare den mest syrede dag. Da jeg kom her til hallen, så var halvdelen af spillerne ikke kommet endnu. Møllgaard sad i kø. Sebastian Barthold kom gående fra Vejgaard. Vores eget personale kunne ikke komme herud, siger Jan Larsen med en snert af vantro i stemmen.

- Jeg har næsten ikke ord for det. Det var næsten tilbage til corona med de tilskuertal. Jeg er bare taknemmelig over, at vi har en gruppe af folk, der kan abstrahere fra det her og spille sådan en kamp. Det er sgu lige før, jeg bliver helt rørt. Det her har været en vanvittig dag, siger Jan Larsen.

Kampen endte med at blive udsat i to timer. Blandt andet fordi Pick Szegeds bus ikke kunne komme frem som planlagt. Det hele endte dog i skønneste orden, selvom det var en på alle måder mærkværdig dag.

- Nu var Pick Szeged her jo, så det var næsten helt surrealistisk, at det var hjemmeholdet, der havde størst problemer med at komme ud i hallen. Jeg havde en forventning om, at vi nok skulle få spillet kampen. Men det er da en dag, man aldrig glemmer, siger Jan Larsen.

Han har kun rosende ord til både spillertrup og ikke mindst de 450 tilskuere, der havde trodset vind og vejr for at komme til håndbold.

- Jeg er bare imponeret over, at vi fik det her resultat. Vi havde jo forventet, at vi skulle spille foran en fyldt hal, men nu sad der 450. De skal have ros for, at de gjorde det fantastisk. Der er også noget med at skrue hovedet rigtigt på i sådan en situation, og det gjorde spillerne og hele staben godt, siger Jan Larsen.