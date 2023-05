Direktørskifte hos fodboldklubben Thisted FC

THISTED:Thisted FC skal finde en ny direktør til at stå i spidsen for fodboldklubbens eliteafdeling. Peter Friis, der siden 1. september 2021 har siddet i den varme stol, har valgt at søge nye græsgange og stopper på posten ved udgangen af maj.

Den tidligere superligamålmand hos Randers, Viborg og Silkeborg takker thyboerne for en lærerig direktørperiode i klubben, der har FC Thy-ThistedQ i den bedste kvinderække og Thisted FC i mændenes 2. division.

Direktøren forlader ifølge eget udsagn Thisted med en masse nye værktøjer i lommen.

- Jeg elsker fodboldverden og vil gerne blive i denne, men afstanden fra min bopæl i Randers til Thisted er stor, og jeg må erkende, at døgnet kun har 24 timer. Det trækker store veksler på familielivet, fortæller 35-årige Peter Friis om baggrunden for sin beslutning.

Bestyrelsen roser blandt andet den afgående direktør for sit kommercielle arbejde og for sit arbejde med at udvikle en fremtidsstrategi for ungdomsafdelingen.

- Jeg kan i sandhed konkludere, at Peter Friis bliver en svær mand at erstatte, så vi ærgrer os selvfølgelig over, at samarbejdet nu stopper. Men vi respekterer hans beslutning, siger bestyrelsesformand Peter Boel.

Bestyrelsen er i fuld gang med at finde afløseren og leder ifølge eget udsagn efter en salgsorienteret direktør med et kommercielt fokus.