Disse 11 starter hos AaB: Friis ændrer på én plads til Brøndby-kamp

FODBOLD:Der har været prøvet en del forskellige opstillinger af i løbet af den forgangne træningsuge hos AaB.

Skulle Oliver Ross starte i stedet for Malthe Højholt eller Louka Prip? Skulle Daniel Granli ind at spille fra start? Kunne der blive plads til både Oliver Ross og Louka Prip? Tankerne har været mange hos AaB's trænerteam, der dog er nået frem til det, som man må betegne som den konservative løsning. Altså ingen Oliver Ross i startformationen mod Brøndby.

I den sidste ende har AaB's cheftræner Lars Friis valgt at begynde med Josip Posavec på mål. Kilian Ludewig og Andreas Poulsen får genvalg på hver sin backplads, mens Lars Kramer og Mathias Ross atter starter sammen i midterforsvaret.

På den centrale midtbane er det Pedro Ferreira og Iver Fossum, der skal være det løbestærke anker, mens det er lidt usikkert, hvordan tre af de fire forreste pladser fordeles.

Helt sikkert er det, at Anosike Ementa begynder på toppen for nordjyderne, mens det er uvist, hvordan de tre pladser bagved ham besættes. Allan Sousa, Lucas Andersen og Louka Prip skal fordele de positioner mellem sig, og her har man i løbet af ugen også forsøgt sig med forskellige opstillinger, så det ligner enten Prip eller Andersen på den offensive centrale midtbane, mens Sousa er placeret på kanten. Så er spørgsmålet bare hvilken side, han havner i.

Der er kampstart klokken 18, og du kan følge en liveblog fra kampen her på siden.