Disse hold skal hjælpe AaB op i gear

FODBOLD:Som alle andre superligaklubber forbereder AaB sig på forårssæsonen i vante hjemlige rammer, da corona-restriktionerne gør det umuligt at rejse på træningslejr i udlandet.

Nu har aalborgenserne fået de to første af i alt tre træningskampe på plads - frem mod hjemmekampen mod FC København i Superligaen 3. februar.

Første test bliver på udebane mod Randers FC onsdag 20. januar kl. 13.00. Fire dage senere skal AaB en tur til Herning for at møde FC Midtjylland. Kampen, der altså spilles søndag 24. januar, har også kickoff kl. 13.00.

- Under de nuværende omstændigheder er det en god løsning, at vi bliver herhjemme, og jeg er glad for, at vi har kunnet finde to så gode modstandere, som kan hjælpe os med at få svar på, hvor vi står, siger cheftræner Martí Cifuentes.

Den tredje og sidste træningskamp er planlagt til onsdag 27. januar med AaB som hjemmehold. Modstanderen og kamptidspunktet er dog endnu ikke helt på plads.

NORDJYSKE arbejder på at kunne livestreame alle AaB's testkampe her på hjemmesiden.