Disse navne har Pirates på plads til næste sæson

AALBORG:Man smider ikke guld på gaden i Aalborg Pirates. Derfor er der også en lang række danske spillere og en enkelt udenlandsk profil, som mesterholdet allerede har papir på til næste sæson.

- En god del af spillerne, der har været med til at vinde guld, har vi kontrakt med i næste sæson. Det er spillere som Julian Jakobsen, Lasse Bo og George Sørensen, vi har aftaler med, og det er et rigtig godt fundament, siger sportschef Ronny Larsen.

Det er ikke kun på spillersiden, at meget allerede er på plads for piraterne frem mod næste sæson. Trænerteamet virker også til at være intakt.

I hvert fald lyder det ikke til, at de to assisterende trænere Ronny Larsen og Kasper Knudsen skal andre steder hen. Det er heller ikke tilfældet for Garth Murray, der ellers har været genstand for mange spekulationer i de seneste uger.

- Vi har kontrakt med Garth for næste sæson, så han fortsætter, fastslår Ronny Larsen.

Det ville også virke en kende underligt at tage afsked med den mest succesfulde træner i klubbens historie efter det andet mesterskab på stribe.

Mens Aalborgs mange danske profiler, den russiske profil Kirill Kabanov og cheftræner Garth Murray er på plads til næste sæson, er der altid den evige snak om de udenlandske spillere. De såkaldte imports, som de populært kaldes.

Her er det ikke alle, som har imponeret lige meget i den forgangne sæson.

- Det er ikke alle vores udenlandske spillere, der har præsteret, som vi havde forventet, men det gik jo alligevel. Det er måske også meget godt for de andre hold, at det ikke var alle vores spillere, der ramte topniveauet, lyder det fra en grinende Ronny Larsen.

Han skal have en snak med et par af de udenlandske profiler. Hvem vil han ikke løfte sløret for.

- Det er klart, at vi vil være interesserede i at tale kontraktforlængelser med nogle af de udenlandske spillere. Det skal vi i gang med nu, hvor sæsonen er forbi, siger Ronny Larsen.

Det betyder, at Ronny Larsen og Garth Murray har gang i nogle overvejelser i forhold til trup-sammensætningen til næste sæson.

- Vi skal vende hver en sten for at vurdere, hvad vi skal gøre. Det kan godt tænkes, vi skal have noget mere fysik ind på holdet, hvis det er det, de andre hold i ligaen prøver at slå os på, men omvendt har vi jo haft succes med at gøre tingene på vores måde med fart. Vi skal dog hele tiden overveje, hvordan vi bevarer vores position, siger Ronny Larsen.

I den forbindelse er det et godt udgangspunkt at have de seneste sæsoners førstekæde på plads.

- Jeg må bare rose Julian. Han har været der hele sæsonen, og han har drevet holdet frem. Det er imponerende, at han har den sult. Det gør sig også gældende for Kirill og Jeppe Jul. De har virkelig været stærke sammen i denne sæson, og det gør det nemmere at fastholde et godt niveau, når du har danske profiler, der kan sætte tonen for hele holdet, siger Ronny Larsen, der ikke hviler på laurbærrene.

- Nu går vi efter tre på stribe. Vi er bevidste om, hvor svært det er at vinde et mesterskab, og vi tager intet for givet. Vi er mere stolte af det her mesterskab, fordi det er så svært at genvinde et mesterskab, siger Ronny Larsen.