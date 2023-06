Disse stjerner kan du opleve i Aalborg i denne uge

AALBORG:En række af landets største sportsnavne samles i denne uge i Aalborg, når byen igen er vært for den såkaldte DM-uge, hvor der konkurreres om danmarksmesterskaberne i 40 forskellige sportsgrene.

Her får du et overblik over nogle af de største stjerner, der kan opleveles i Aalborg i de kommende dage.

Mads Pedersen (cykling)

I 2019 blev han den første danske herrerytter til at vinde VM i linjeløb. Siden er det blevet til etapesejre i Tour de France og Vuelta a Espana, og i maj vandt han 6. etape af Giro d'Italia. I Aalborg jagter Trek-Segafredo karrierens anden DM-titel.

Mattias Skjelmose (cykling)

Den 22-årige cykelrytter kommer til Aalborg i storform, efter at han søndag kunne lade sig hylde som vinder af Schweiz Rundt. Denne sæsons resultatliste tæller blandt andet også en andenplads i Fleche Wallone.

Michael Valgren (cykling)

Nordjyske cykelfans må kigge langt efter Tour de France-vinderen Jonas Vingegaard, der ikke stiller op ved DM, men til gengæld bliver det til et glædeligt gensyn med Thys anden cykelstjerne.

Michael Valgren var for et år siden ude for et karrieretruende uheld, da han kørte ud over en skrænt i det franske etapeløb Route d'Occitanie. Nu er thyboen dog tilbage, og DM i Aalborg bliver et vidnesbyrd om, hvor han står efter sit comeback.

Michael Valgren er tilbage på cyklen efter sit grimme styrt for et år siden. Arkivfoto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Cecilie Uttrup Ludwig (cykling)

Dansk kvindecyklings største stjerne kommer til Aalborg for at forsøge at forsvare sin DM-titel fra 2022, hvor det blev til en sejr i linjeløbet. I sidste sæson blev det også til en etapesejr i Tour de France, mens 2023's første triumf lader vente på sig.

Linjeløbene afvikles søndag 25. juni, mens der er enkeltstart torsdag 22. juni.

Rebecca Munk Mortensen (tennis)

Danmarks to største tennisnavne Holger Rune og Clara Tauson er ikke med ved DM, men det er 17-årige Rebecca Munk Mortensen til gengæld. Hun er Danmarks bedste juniorspiller, og for nylig nåede den sjællandske teenager helt frem til kvartfinalerne ved French Open for juniorer.

Tennisspillernes hovedturnering sættes i gang onsdag 21. juni hos Aalborgs Tennisklub på Kastetvej.

Helena Rosendahl Bach (svømning)

Svømmeren fra Aalborg Svømmeklub er Danmarks største svømmenavn i øjeblikket. Hun fik sit gennembrud med OL-deltagelsen i Tokyo i 2021, og siden er det også blevet til en sølvmedalje ved EM i Rom.

Karoline Sørensen (svømning)

I 2021 blev den nu 21-årige svømmer den første thybo i 33 år til at kvalificere sig til OL. Hun regnes som Danmarks bedste til at svømme rygcrawl og stiller op i både 50 og 100 meter ryg.

Svømmekonkurrencerne afvikles i Skansen i Nørresundby fra torsdag 22. juni.

Benjamin Lobo (atletik)

Den 25-årige aalborgenser, der nu stiller op for københavnske Sparta, er favorit til at løbe med DM-titlen på 200 meter på sin gamle hjemmebane i Skovdalen, hvor han for et år siden satte ny personlig rekord. Han stiller ikke op i favoritdisciplinen 400 meter.

Benjamin Lobo satte sidste år ny personlig rekord på 200 meter. Arkivfoto: Lars Pauli

Daniel Wagner (atletik)

Den 30-årige længdespringer har vundet flere medaljer ved de paralympiske lege, men i Aalborg stiller den benamputerede vejlenser for andet år i træk også op ved det ordinære DM.

Christian Andersen (stand up paddle)

Thyboen med tilnavnet "polar bear" skal forsøge at forsvare sidste års danske mesterskab i stand up paddle (SUP) i Limfjorden ud for Honnørkajen. Den tidligere juniorverdensmester hentede i 2022 også en bronzemedalje ved EM.

SUP-konkurrencerne afvikles 24. og 25. juni.