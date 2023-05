DM-finalist har kvaler: Her er det ikke kommunen, som betaler

HJØRRING:Der bliver fyldt til sidste ståplads, når Hjørring Futsal Klub lørdag aften spiller DM-finale mod Gentofte.

Futsal er blevet det helt store hit i Vendsyssels største by, og det kan mærkes på tilskuerinteressen, der er eksploderet over de seneste år. Selv til grundspilskampe må Hjørring Futsal Klub tænde de røde lamper og melde udsolgt.

Helt galt går det, når man som lørdag skal spille en finale. Her blev billetterne revet væk i samme tempo som fadøllene fredag aften til Brønderslev Marked. Lige nu er kapaciteten i Park Vendia cirka 1000 mennesker, men det forslår som en skrædder i helvede.

Den store interesse skaber glæde men også afledt frustration hos formand for Hjørring Futsal Klub, Peter Steen.

- Det er jo meget positivt, at folk så gerne vil se os spille, men vi har ramt loftet for, hvor mange tilskuere, vi kan tage ind. Her til finalen lukker vi alt ind, som vi overhovedet kan lukke ind. I grundspillet lukker vi ikke helt så mange ind, fordi vi gerne vil sikre os, at folk får en god oplevelse, men her til finalekampen er folk helt med på, at det gælder om at få flest mulige ind i hallen, så så mange som muligt får chancen for at være med til at opleve det her, siger Peter Steen.

- Det negative er, at vi slet ikke kan imødekomme efterspørgslen på billetter. Det var så slemt, at jeg onsdag måtte slukke min mobil i ni timer, fordi jeg ikke kunne hjælpe folk, der desperate kontaktede mig for at høre, om jeg kunne hjælpe med en billet til finalen. Vi er ret sikre på, at vi kunne have solgt fire gange så mange billetter, hvis vi havde kapaciteten, siger Peter Steen.

Pladsproblematikken er ikke ny for futsalklubben, der også i forrige sæson måtte lade mange interesserede tilskuere gå forgæves.

- Vi har været ved at undersøge muligheden for at skabe flere tilskuerpladser, men vi har som klub ikke pengene til at gå ud at lave den slags investering, og når vi søger fonde, så melder 95 procent pas, fordi der er tale om en kommunalt ejet hal, forklarer Peter Steen.

Klar besked

Dermed er det op til Hjørring Kommune at løfte opgaven, hvis Park Vendia skal udvides til en kapacitet, der bare nogenlunde modsvarer den massive interesse. Her er der bare ét problem.

- Vi har ingen penge til den slags her i kommunen. Der ligger faktisk allerede en plan til en ny hal i Park Vendia-området, som vil skabe mere tidssvarende rammer. Den vil dog koste cirka 25 millioner kroner, og den slags penge har vi ikke bare lige, siger Mathias Holger Nielsen (K), der er formand for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget i Hjørring Kommune.

- Tro mig, vi ville gerne gøre noget ved de her faciliteter, men det bliver ikke i år, og det bliver heller ikke næste år, men det er da noget, som vi er opmærksomme på, siger Mathias Holger Nielsen.

Udvalgsformanden fortæller, at han har været i kontakt med Peter Steen. Endda løbende kontakt. Han kan oven i købet sagtens se behovet, men der er ikke noget at gøre.

- Det er brandærgerligt, når vi nu har noget, som så mange går op i. Vi vil også prøve at se, hvad vi kan gøre for at hjælpe futsalklubben, men de muligheder, som vi indtil videre har fået præsenteret, har været for dyre, siger Mathias Holger Nielsen.

Én ting er tilskuerkapaciteten i hallen, der kommer under pres. Noget helt andet er de rammer, der omkranser hallen. Eksempelvis sponsorfaciliteter.

- Vi kommer også helt naturligt til at ramme et loft for, hvor mange vi kan have plads til i forbindelse med vores sponsorarrangementer. Her vækster vi med stor fart, og vi vil være meget kede af at ende med at sige nej til nye sponsorer, fordi vi ikke har plads til dem, siger Peter Steen.

Også den problematik møder stor forståelse men ligeså handlingslammet udsigt hos Mathias Holger Nielsen.

- Vi er godt klar over, at rammerne i forbindelse med Park Vendia også er en udfordring i andre sammenhænge, men det er de rammer, vi har at arbejde med. Det er ikke det eneste sted i Hjørring by, hvor vi har den slags udfordringer. SHI kæmper også med pladsen i den lokale hal i Højene, så det er også noget, der taler ind i, at vi skal have gjort noget, men lige nu har vi bare ikke pengene, siger Mathias Holger Nielsen.

Der er kampstart 18.30 i Park Vendia for de cirka 1000 mennesker, der har været så heldige at få billet til kampen.