DM-Guld: Aalborg Håndbold mesterhakkede BSH

HÅNDBOLD:BSH kom kort og godt i mesterlære, da den tredje DM-finale blev afviklet. Aalborg Håndbold gjorde nemlig kort proces og vandt i suveræn stil DM-guldet. Aalborg Håndbold kan dermed kalde sig dansk mester for tredje sæson i træk.

Oprindeligt havde de snart forhenværende Aalborg Håndbold-spillere Mark Strandgaard og Magnus Saugstrup håbet på, at de havde spillet deres sidste hjemmekamp i den første DM-finale, da det ville have betydet DM-guldet var i hus, men når det nu ikke kunne være anderledes, så fik de det meste ud af afskedskampen foran et medlevende publikum.

Der var spekuleret meget i Aalborg-spillernes fysiske og mentale tilstand efter weekendudflugten til Köln og Final 4. Eventuelle spørgsmål blev lynhurtigt besvaret af det rødblusede hjemmehold, der kom flyvende fra land.

I kampens indledning var det primært Sebastian Barthold og Felix Claar, der havde tur i den rent offensivt for Aalborg. Mens det nordjyske forsvar i sekvenser skikkelse af en levende mur. Med Møllgaard, Sugstrup, Claar og Sandell i midten var det i store stræk svært for BSH at få sat nok tempo i angrebsspillet.

Selv ikke en stribe brændte forsøg på store chancer fra Aalborg-hænder kunne holde gæsterne på omgangshøjde. Aalborgs defensiv var stærkt spillende, og ved stillingen 9-5 måtte Peter Bredsdorff trykke på timeout-knappen, hvor budskabet fremfor alt må have været at få mere fart i angrebsspillet. Efterfølgende var det nemlig et anderledes kvikt BSH-angreb, der kom i spil.

Foran med 14-10 lignede Aalborg Håndbold et hold på sikker kurs mod et sæt guldmedaljer. Her valgte Stefan Madsen at bruge syv mod seks. Den proaktive tilgange til det redskab, der var en redningskrans i weekendens Champions League-semifinale, var denne gang en fiasko, så det fraveg man ligeså hurtigt, som ideen var opstået.

Aalborg havde flere gange i løbet af de første 45 minutter flirtet med en femmålsføring, og kort før pausen blev den for første gang en realitet, men Aksel Horgen fik muligheden for at reducere på et straffekast som første halvegs sidste gerning. Her satte Mikael Aggefors imidlertid en tyk streg under, at han ligner en OL-målmand for Sverige, da han med en fabelagtig redning sørgede for, at føringen på en håndfuld stod igennem pausen. Med en redningsprocent på 45 efter 30 minutter, var Aggefors hovedaktionær i Aalborgs føring.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen

Aalborg Håndbold - Bjerringbro-Silkeborg: 32-26 (17-12) Målscorere for Aalborg: Felix Claar 9, Sebastian Barthold 6, Buster Juul 4, Nikolaj Læsø 4, Mark Strandgaard 3, Magnus Saugstrup 3, Lukas Sandell 1, Jonas Samuelsson 1, René Antonsen 1. Stillinger undervejs: 3-1, 5-5, 9-5, 12-9, 14-12, 21-12, 24-15, 27-19, 28-23, 32-25, Udvisninger: BSH 3 Dermed er Aalborg Håndbold dansk mester 2020/21. VIS MERE

Guldfeberen i Jutlander Bank Arena ramte Klondike-lignende højder, da Aalborg Håndbold ligesom i første halvleg kom blæsende fra start, da anden halvleg blev sat i gang. Forsvaret var måske ikke helt så skarpt som i dele af første halvleg, men det spillede ingen rolle, fordi Mikael Aggefors bare blev ved med at stå i vejen.

Efter tre minutter og 54 skeunder måtte Peter Bredsdorff-Larsen trykke på panikknappen, fordi Aalborg var ved at løbe BSH over ende. 21-12 stod der på måltavlen, og kampen syntes afgjort.

Udsigten til DM-guld, Champions League og bare en generel manifestation af Aalborg som Danmarks håndbold-hovedstad fik de 2.750 tilskuere til at klappe i takt og heppe, som var der halvandet års opsparet jubel, der skulle slippes løs.

I en rød-hvid festkulisse kunne de danske håndboldkonger lade sig krone. Da Mikael Aggefors var gået fra svensk superhelt til en god håndboldligamålmand, skiftede man Simon Gade ind i stedet. I stil med Champions League-semifinalen mod PSG kom ind han og præsterede nogle vilde redninger, som pillede det sidste mod ud af BSH-skytterne.

Det forvandlede de sidste fem minutter til en omgang kollektiv ståtrold, for de begejstrede fans fandt gang på gang anledning til at give stående ovationer ned mod heltene.