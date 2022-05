DM-hjemmebane kan hjælpe aalborgensiske cykeltalenter

CYKLING:Når de danske mestre i landevejscykling skal findes den 23. og 26. juni, bliver det foran Aalborg-hallen i den centrale del af byen. Som værtsby for DM i landevejscykling under den såkaldte DM-uge i Aalborg kommer nogle af landets bedste cykelryttere således til byen.

Men der er også lokale kræfter, som håber på at blande sig. Aalborg Cykle-Rings elitehold, Team Sparekassen Danmark Aalborg, kan nemlig glæde sig over hjemmebanefordelen. Særligt den markante stigning på Skovbakkevej kan det lokale hold se frem til.

- Vi træner en del på dele af ruten. Så jeg tror, at der er en hjemmebanefordel i at kende ruten godt. Generelt hjælper de at kende ruten inden. Det er en fordel af kende Skovbakkevej, alle svingene og stigninger, så man ved, hvornår man skal afsted, fortæller Carla Smink, formand for Aalborg Cykle-Ring.

Et af holdets deltagere ved elite-DM er Sebastian Milling, der kører for Team Sparekassen Danmark Aalborgs A-hold.

- Vi har været ude og køre ruten til en af vores samlinger. Der er hårde bakker og vind. Der blæser jo altid. Vi er spændt på, hvordan Skovbakkevej kommer til at føre sig ud, men vi har vist, at vi har en bred vifte af forskellige ryttere, der kan være med, siger Sebastian Milling.

Eliteherrernes og elitedamernes linjeløb går gennem en lang række nordjyske landsbyer, mens herrernes enkeltstart går ud mod Nibe, og damernes enkeltstart går til Nørholm og tilbage. Fælles for alle er, at de slutter ved Aalborg Kongres & Kultur Center.

Team Sparekassen Danmark Aalborg har både et A-hold og et talenthold. Det er en del af den lokale talentudvikling, som Carla Smink og resten af Aalborg Cykle-Ring håber på at forstærke.

- Vi har otte ryttere på vores talenthold. Der er fire lokale ryttere, og så har vi nogle fra eksempelvis Aarhus og Holstebro, der kommer lidt længere fra. Det er rart, at vores egne juniorer kan fortsætte dertil, men det er også godt at tiltrække nye kræfter, forklarer hun.

- Vi skal have flere børn og unge for at fortsætte vores talentarbejde. Vi har en håndfuld, og vi skal have flere for at sikre den talentudvikling, som vi er nødt til at fortsætte med, tilføjer formanden.

Et andet af de større, aalborgensiske håb er dog ikke med til DM for Team Sparekassen Danmark Aalborg. 22-årige Sebastian Ryttersgaard er nemlig skiftet fra det lokale hold til kontinentalholdet BHS-PL Beton Bornholm, som i fjor blev danske mestre for hold.

Sidste år vandt de navnkyndige ryttere Mads Würtz og Amalie Dideriksen ved elite-DM i linjeløb, mens Kasper Asgreen og Emma Norsgaard blev danske mestre i enkeltstart.