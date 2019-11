DM i boksning blev gyldent for Pandrup

BOKSNING:Weekendens DM i amatørboksning blev et særdeles succesfyldt et af slagsen for de nordjyske klubber. I alt fem guldmedaljer og to sølvmedaljer hentede de hjem fra mesterskaberne i Jyllinge.

Især Pandrup Bokseklub tog godt for sig af guldet med fire af slagsen. Frederik Lundgaard Jensen vandt for 10 år i træk DM-guld - og for syvende år i træk som senior. Han var helt suveræn i sin finale i 60 kg-klassen, hvor han slog Hornslets Danny Jensen med 5-0.

Torben Keller gjorde også et imponerende comeback i Pandrup-trøjen, da den tidligere DM-guldvinder og i mellemtiden også professionelle bokser vandt guldet i 81 kg-klassen. Han slog Hornslets Amre Allman med dommerstemmerne 4-1.

Tidligere på weekenden vandt Pandrup Bokseklub også to guldmedaljer i U17-rækken til tvillingerne Magnus og Jonas Jakobsen.

Det femte nordjyske guld tog AK Jydens Sune Heltberg sig af, da han i finalen i 69 kg-klassen besejrede Hvidovres Thomas Bodin med sikre 5-0.

Mindre held med sig havde Noor Akmad fra BK Pugilist i Frederiksen, der i finalen i 64 kg-klassen måtte se sig slået af Koldings Alix Sennels.

I U19-regi måtte Brønderslevs Malek Masoud også nøjes med sølv, efter et klart nederlag i 69-kg-klassen til Sebastian Terteryan fra BK Wedala.