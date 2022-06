DM-sølvvinder holder fast i stamme: - Nye tiltag skal løfte klubben

HJØRRING:Der var kø, og mange tilskuere gik forgæves, da Hjørring Futsal Klub skulle spille både DM-semifinaler og DM-finaler hjemme i Park Vendia tidligere på året.

Interessen var enorm for futsalklubben, der på fornem vis har spillet sig ind i hjerterne på mange lokale sportsfans.

Den succes skal Hjørring Futsal Klub nu forsøge at følge op på. Selvom turneringen ligger stille, så arbejdes der på højtryk for at styrke fundamentet både sportsligt og økonomisk.

Rent sportsligt er meldingen fra Hjørring, at man forventer, at stammen fra DM-sølvholdet er intakt til næste sæson.

- Lige umiddelbart ser det ud til, at vi kan fastholde alle spillere frem mod næste sæson. Det kan oven i købet være, at vi kan få en spiller som Nikolaj Lyngø mere med i næste sæson. Jeg ved, at vi også forsøger at finde en løsning med Arfan Habibi. Han har boet i København i den seneste sæson, og det er ikke helt optimalt, så vi forsøger at finde et job til ham her i Hjørring, ellers må vi se, hvad vi kan finde ud af, siger William Rams, der ud over at være målmand og profil på holdet også er bestyrelsesmedlem.

- Stammen er på plads til næste sæson, så må vi se, om vi ender med at få nogle forstærkninger, men under alle omstændigheder skal vi nok få et godt hold, siger William Rams.

Det er også blevet til en tre-årig kontraktforlængelse med den karismatiske brasilianske træner Sergio Benatti, der har revolutioneret futsal i Hjørring.

- Første sæson var han her i fem måneder. Nu har vi skruet det sådan sammen, at vi begynder sæsonforberedelserne meget tidligere, så vi får en sæson, der varer ni måneder. Det skal gerne være med til at løfte vores niveau frem mod næste sæson, siger William Rams.

Mange opgaver for bestyrelsen

Det er ikke kun i forhold til det sportslige setup, at Hjørring Futsal Klub forsøger at nå et nyt og hidtil uset niveau.

- Vi har mange bolde i luften lige nu, der skal løfte klubben. Blandt andet oplever vi en markant øget interesse fra sponsorer, men det er dog vigtigt for mig at understrege, at vi fortsat er på jagt efter flere sponsorer, siger bestyrelsesformand Peter Steen.

- Vi kan mærke en større interesse. Tidligere var det sådan, at vi selv skulle ud at opsøge en hver tænkelig sponsor. Nu får vi også henvendelser fra virksomheder. Både i og udenfor Hjørring, så vi kan godt mærke, at vores klub er blevet interessant for flere mennesker, og det er jo kun glædeligt, siger Peter Steen.

Der er også opgaver af langt mere praktisk karakter, som bestyrelsen kæmper med. Et tilbagevende tema bliver tilskuerkapacitet.

- Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil have en større tilskuerkapacitet. Det er afgjort også noget, vi arbejder på at få, men det bliver ikke tilfældet til den kommende sæson, men det er vores håb, at vi kan få det med tiden, siger bestyrelsesformanden.

Helt konkret er Hjørring Futsal Klub ikke på jagt efter en ny og større hal. Man kan snildt se sig selv spille videre i den nuværende hal, hvis den vel at mærke bliver udbygget.

- Vi har folk, der er ved at undersøge muligheden for at få bygget ekstra tribuner over de eksisterende. På den måde håber vi, at vi kan fordoble tilskuerkapaciteten. Vi har ikke brug for en hal med plads til 3000 tilskuere. Hvis vi eksempelvis kan få plads til 1700 tilskuere, vil det være så fint for os, forklarer Peter Steen.

Bestyrelsen har også modtaget flere bemærkelsesværdige forespørgsler fra interesserede folk. Blandt andet er man blevet kontaktet af en fransk futsalspiller, der har hørt om klubben. Han ønsker at komme til prøvetræning.

- Det er vi ved at prøve at arrangere. Han skrev, at han nu var færdig med sin uddannelse, og han gerne ville prøve at komme til Danmark at spille. Vi taler om en spiller, der har spillet i den italienske Serie A, så han må kunne lidt. I første omgang arrangerer vi en prøvetræning, og hvis det spiller, så må vi prøve at finde et job til ham, konstaterer Peter Steen.