DM-succes: To nordjyder finaleklar

ROSKILDE: To nordjyske seniorboksere er med ved denne weekends DM i amatørboksning i Roskilde, og de er såmænd begge nået frem til søndagens finaler.

AK Jydens weltervægter Sune Heltberg er gået den lange vej via kvalifikationen i starten af november.

Fredag aften vandt han så 5-0 over Herlevs Jamal Khomsi i kvartfinalen, og aalborgenseren var lige så overbevisende, da han lørdag eftermiddag besejrede CIK’s Lukas Armes i semifinalen. 5-0 lød sejrscifrene.

Pandrup Bokseklubs Frederik Lundgaard Jensen har ikke fået helt så megen sved på panden - på vej mod finalen i letweltervægt.

Guldfavoritten kunne vente med at træde ind i turneringen til lørdagens semifinaler. Her vandt Pandrups profil uden at ryste på hænderne med 5-0 over Arman Amini fra Køge.