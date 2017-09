DM-triumf for Aalborg Triathlon Klub

TRIATHLON: Aalborg Triathlon Klub vandt lørdag Danmarksmesterskabet for hold 2017 på en stor triatlondag i Aarhus.

Efter 750 meter svømning, 20 km cykling og 5 km løb kunne Benjamin Mark Andersen, Nicklas Røssner og Kristian Nipper fra Aalborg Triatlon Klub løbe over målstregen på Tangkrogen i Aarhus som nye danske mestre for eliteherrer.

Tiden blev 1 time og 20 sekunder. Det var 33 sekunder hurtigere end sølvvinderne fra Odense.

- Der skal lyde et stort tillykke til Aalborg Triathlon Klub med sejren. Det er første gang, at Dansk Triatlon Forbunds DM for hold afholdes i forbindelse med vores KMD IRONMAN 5150, og det har bidraget til en fantastisk triatlondag i Aarhus, fortæller Frej Elbæk Schjeldal, kommunikationschef for IRONMAN Danmark.