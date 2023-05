Dobbelt AaB-målscorer: Det var nemt at skinne

AALBORG:AaB-midtbanespilleren Younes Bakiz spillede en stor kamp på midtbanen for AaB, da holdet storsejrede med 4-0 mod de direkte nedrykningskandidater fra AC Horsens.

Den store præstation tilskriver han dog ikke kun sig selv men også holdet, der viste sig fra den bedste side.

- Når holdet spiller godt, er det også nemt at skinne som individuel spiller. Vi har så meget kvalitet og på fredag kan det være en anden, lyder det fra Younes Bakiz, der allerede ser frem til kampen mod OB i Superligaens næste runde.

- Jeg synes stadig, at jeg har mere at give af. Der er så meget udviklingspotentiale i holdet, at jeg også kan skinne endnu mere.

AaB er nu kun et enkelt point fra Horsens, der indtager den livgivende plads over stregen.

- Jeg ved ikke, hvem der er størst favoritter til at rykke ned. Niveauforskellen er stadig sådan, at Horsens er et point foran. Vi har spillet to gode kampe mod Horsens, men det gør det ikke til et dårligt hold, siger Younes Bakiz.

- Jeg synes, at vi spiller seværdig fodbold for tiden, men tabellen vil vise, hvem der klæder Superligaen bedst.

Der resterer fire runder af Superligaen for både AaB og Horsens.

/ritzau/