Dobbelt AaB-målscorer: Vi smed frygten og fortjente mere

FODBOLD:AaB er efter søndagens 2-3-nederlag i Brøndby isoleret med fire point under nedrykningsstregen, og det var en flok hårdt ramte aalborgensiske spillere, der efter kampen forsøgte at kapere hjemmeholdets sene sejrsmål.

- Det var en meget stor og våd karklud at få smidt i hovedet. Når man er inde i sådan en periode, som vi er lige nu, så føles det ekstra hårdt. Jeg synes helt ærligt, at vi fortjente at få noget med fra den her kamp - for i lange perioder var vi det bedste hold og skabte en del chancer, siger Younes Bakiz.

Offensivspilleren scorede begge AaB's mål og fandt ind i et godt samarbejde med både Louka Prip og Andreas Poulsen, da holdet først fandt sine fødder.

- Hvis jeg kunne bytte mine to mål for tre point, så gjorde jeg gerne det. Desværre fik vi en katastrofal start på kampen og var hurtigt bagud 0-2. Jeg ved ikke, om vi blev påvirket lidt af stemningen på Brøndby Stadion, men vi spillede i hvert fald uden mod og selvtillid i de første 20 minutter, forklarer Younes Bakiz.

Trods skuffelsen tog AaB-spillerne sig efter kampen tid til at takke de medrejsende fans for opbakningen på Brøndby Stadion. Foto: Claus Søndberg

Han satte en stor chance op til Marco Ramkilde, og siden vendte kampen rundt på en tallerken - med AaB i teten.

- Vi fik lagt frygten væk og fik bare mere og mere selvtillid, som kampen skred frem. Der så vi, hvor godt et hold, vi er, når vi tør spille. Der var meget positivt, som vi kan tage med videre, og jeg er sikker på, at vi nok skal rejse os, fastslår AaB's dobbelt målscorer.

Når Brøndby alligevel tog sejren, er Younes Bakiz heller ikke bleg for at pege på en årsag.

- Vi var ikke gode på standardsituationer hele kampen, og det så vi også til sidst, da de scorede sejrsmålet, sukker AaB-profilen.

- Nu er vi skuffede i dag og i morgen, men så skal vi nok rejse os og arbejde videre med de gode ting, der var, siger Younes Bakiz.

Brøndby - AaB