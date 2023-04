Dobbelt guld til stolt Frederikshavn-klub

KØBENHAVN:Danmarks mest succesfulde floorballklub. Den status kan Frederikshavn Blackhawks roligt klistre på cv'et, efter at både klubbens herrer og damer strøg til tops ved weekendens Super Finale i Næstved.

Mændene, der tidligere på foråret skuffende tabte pokalfinalen på hjemmebane efter en nedsmeltning i slutfasen, tog revanche ved at besejre Sunds Seahawks med 9-7 i en tæt DM-finale. Dermed gentog de sorte høge guldtriumfen fra sidste sæson, hvor selvsamme Sunds besejret efter overtid.

Kvinderne fra Frederikshavn Blackhawks vandt senest DM-guldet i 2018, og missede tidligere i år pokalfinalen på hjemmebane efter et nederlag til AaB i semifinalen. Men nu fem års DM-tørke omsider slut, efter at rivalerne fra Copenhagen kom ned med nakken via en DM-finalesejr på 6-4.