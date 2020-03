Dobbelt målscorer glider ud: Kusk tilbage hos AaB

FODBOLD:AaB er kommet bragende fra start i Superligaen, og i begge de to første opgør, der er endt med sejre, har holdet haft en dobbelt målscorer.

De kunne søndag have spillet på samme tid i Parken, men træner Jacob Friis har valgt at give startpladsen til Kasper Kusk, der vender tilbage efter at have siddet ude med karantæne i opgøret hjemme mod Brøndby.

Det betyder, at den dobbelte målscorer fra det opgør, hollandske Tom van Weert, glider ud på bænken - sikkert for at skåne ham lidt ovenpå den alvorlige flænge, han fik efter en hård tackling fra Josip Radosevic i slutningen af kampen mod Brøndby.

AaB fastholder den succesfulde formation fra netop det opgør, og dermed stiller holdet med tre midterforsvarere igen.

Sådan ser Jacob Friis' udvalgte ud:

På den modsatte bænk har træner Ståle Solbakken ikke haft succes i Superligaen med blot et point i de to første kampe - til gengæld chokerede holdet ved at besejre Celtic på udebane i Europa League.

Hjemmeholdet stiller således op:

Når kampen begynder, kan du følge den i livebloggen herunder: