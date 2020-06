Dobbelt målscorer ikke i tvivl: Vores fans gør en forskel

FODBOLD:Onsdag aftens opgør i pokalsemifinalen mellem AaB og AGF føltes næsten som to forskellige kampe, for hvad end der skete i de 15 minutters pause, var det et forandret AaB mandskab, der kom tilbage på banen.

Og selvom det sidste kvarter blev lige intenst nok, så var det altså AaB, der kunne juble ved slutfløjt med en 3-2 sejr over gæsterne fra Aarhus.

Aftenens kamp var også den første kamp på Aalborg Portland Park efter en ændring af protokollerne fra Divisionsforeningen igen tillod en håndfuld tilskuere - og det var en længe ventet og savnet ven, der var tilbage på lægterne.

- Man mærkede virkelig, at der var nogle tilbage på tribunerne - også selvom det var få. Det gør en kæmpe forskel at mærke, at vi har vores fans i ryggen. De gjorde en forskel i 90 minutter, og der var en fantastisk opbakning i dag, lyder det fra den dobbelte målscorer Iver Fossum.

Han er desuden godt tilfreds med holdets indsats set over hele kampen.

- Jeg synes, at vi spiller en rigtig god kamp på nær de sidste 10-15 minutter, hvor det lige bliver lidt for spændende, men jeg synes, at det er fuld fortjent, at vi vinder i dag. Det er en fantastisk følelse, at vi er i finalen nu, lyder det fra nordmanden.

Efter 35 minutter lykkedes det Fossum at finde vejen til netmaskerne for første gang.

I pausen forsøgte træner Jakob Friis at lægge fokus på det, der fungerede, og som de skulle fortsætte med, og det lod til at virke - der gik nemlig ikke meget mere end fem minutter, før Lukas Andersen kunne ændre stillingen til 2-0 - og kun fire minutter efter kunne nordmanden igen noteres for et mål.

- Vi kommer godt ud til anden halvleg, scorer to mål, og får det egentlig, som vi gerne vil have det med en 3-0-føring. Så tror vi jo egentlig, at kampen er færdig,uden helt at være det, men vi er rigtig tilfredse med kampen, og glæder os til finalen, fortæller han.

En plads i pokalfinalen mod SønderjyskE er nu sikret, og da NORDJYSKE fangede Fossum efter kampen, vidste han ikke hvordan kampen forinden deres var endt, og at finalemodstanderen hedder SønderjyskE - men det lod ikke til at tage det gode humør fra nordmanden.

- Det bliver rigtig spændende i finalen, og jeg tror, at vi har gode muligheder for at vinde den. Der er fortsat nogle kampe i Superligaen inden finalen, så vi kan ikke helt tænke så langt frem endnu, men vi glæder os helt vildt, lyder det fra Iver Fossum.