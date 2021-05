Dobbelt målscorer om sensation: - Det er slet ikke gået op for os endnu

FODBOLD:Malene Sørensen var en af de vigtigste spillere hos FC Thy-Thisted Q, der store bededag sikrede sig klubbens første titel efter en 2-1-sejr mod Brøndby IF.

Det blev til to mål fra angriberen, og de kom på et meget belejligt tidspunkt. Det var nemlig thyboernes to eneste mål i kampen.

Det er den største oplevelse hos mange af spillerne, ligesom holdet også var stærkt undertippet før matchen.

- Det er en helt vanvittig følelse, jeg står med i kroppen. Det er slet ikke gået op for os endnu, tror jeg. Adrenalinen suser stadig i os alle, siger den dobbelte målscorer i pokaltriumfen.

Malene Sørensen (i midten) akkompagneres af Sarah Dyrehauge (til venstre). Lige efter løber Rikke Dybdahl. Foto: Henrik Louis

Med klinisk præcision lykkedes det Malene Sørensen at nette to gange i to nærmest identiske situationer.

- Jeg tænker faktisk ikke så meget, da jeg skal til at afslutte. Jeg tænker bare, at den skal ind i kassen og ikke andet, fortæller angriberen om situationerne lige op til de to mål.

FC Thy-Thisted Q er ramt af en mindre måltørke i ligaregi, hvor holdet ikke har scoret i tre kampe i streg.

- Vi har ikke scoret så mange mål i de seneste kampe, så det var bare dejligt, at heldet tilsmiler os i pokalfinalen. Det er vores vigtigste kamp i dette forår, siger Malene Sørensen.

De triumferende pokalvindere fra FC Thy-Thisted Q har nu en uge til at feste igennem, og noget tyder på, at der også bliver det.

- Vi skal op i loungen og holde noget banquet, hvor vi skal spille tapas sammen med Brøndby-spillerne. Derfra ved jeg faktisk ikke, hvad der kommer til at ske, for det er ikke mig, der har planlagt, hvad der skal ske, slutter hun.