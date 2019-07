Dobbelt nordjysk triumf ved Grand Prix

TRAVSPORT: Aalborg-trænerne Flemming Jensen og Gordon Dahl sikrede en dobbelt nordjysk storløbstriumf, da der søndag eftermiddag i Århus afvikledes Jydske Grand Prix’er for Danmarks bedste treårige travheste.

Den nordjyske dominans var total, da provinsens største løb for de treårige travheste blev afviklet søndag eftermiddag på Jydsk Væddeløbsbane i Århus.

Flemming Jensen var hyret som gæstekusk bag Aalborg-kollega Gordon Dahls E Type Cash i Jydsk 3-årings Grand Prix, hvor der dystedes om en førstepræmie på 250.000 kr., mens han kørte sin egen Eenymeenyminymoe i pigernes opgør, Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix, hvor førstepræmien var på 140.000 kr.

De knap 400.000 kr. i præmiepenge havnede i Nordjylland, da Flemming Jensen løste begge opgaver til perfektion og viste, hvorfor han igennem mange år er regnet som en af Danmarks absolut bedste kuske.

I Jydsk 3-årings Grand Prix havnede E Type Cash som første hest i andet spor uden an ryg at gå på, men Flemming Jensen tog smart tempoet ud af løbet, og det fik Ken Ecce bag Empire til at indlede et tidligt angreb bagfra.

Dermed blev en ikke så gunstig position udskiftet med et perfekt løb fremme i feltet med trækhjælp fra den foranliggende.

Det skulle vise sig at blive sejrsgivende, da E Type Cash ned over opløbet kæmpede sig forbi netop Empire til en kort men sikker sejr i den gennemsnitlige kilometertid 1.17,2 over distancen 2.360 meter med bilstart.

Træner Gordon Dahl var fuld af lovord om E Type Cash, som han spår en endnu større fremtid end sin tidligere derbyvinder, Esterel Sunset, der sluttede karrieren med en indtjening på mere end 2,5 mio. kr.

- Det er ganske enkelt en imponerende hest. Han er bare et fænomen og kan ikke løbes træt. Han har en kolossal motor. Hvis han undgår problemer så bliver han Danmarks nye Rudolf Le Ann, lød det efterfølgende fra Gordon Dahl med en henvisning til Danmarks bedste hest i nyere tid.

Både for Flemming Jensen og Gordon Dahl var der tale om anden sejr i det traditionsrige storløb. I 2009 kørte Flemming Jensen som gæstekusk Okay Bee til sejr, men Gordon Dahl trænede år 2000-vinderen, Eddie Skov.

Let sejr i hoppeløbet

I eftermiddagens storløb forbeholdt hopperne var Flemming Jensen trods en vanskelig udgangsposition, som yderste hest i anden række bag startbilen, spillet til favorit.

Og Flemming Jensen fik da også løst startsporsudfordringerne, da han tog et tidligt initiativ og på første opløbsside rundede feltet for at sætte sig på føringen. Her blev Aalborg-ekvipagen uden at blive det mindste presset løbet ud. Vindertiden flotte 1.15,6 over de 1.800 meter.

- Jeg synes det var det rette tidspunkt at prøve at køre frem, da feltet havde sat sig. Der var langt frem, men det er en hurtig hest, og det skulle vi prøve at udnytte, forklarede Flemming Jensen sit taktikvalg.

- Hun er ikke nogen helt normal hest. Jeg er efterhånden så gammel at jeg kørt med både faren og moren til denne hest, og den har fået gode gener fra begge, siger han.

Med Eenymeenyminymoes sejr kom Flemming Jensen også op på to sejre i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix. I år 2007 sejrede han med egentrænede Magic Esterel.