Dødbolde kostede dyrt: AaB-kvinder led fjerde nederlag

FODBOLD:AaB’s nyoprykkede fodboldkvinder har som ventet fået en svær start på livet Gjensidige Kvindeligaen, og lørdag blev det til det fjerde nederlag på stribe, da AGF scorede tre gange på dødbolde.

- Man kommer til at se dum ud, når man står og sover på hjørne, spark, og to af målene kommer efter nedfald, så det er jo noget, vi må have fokus på nu, siger træner Martin Dale Stephens.

AaB startede ellers med at redde et straffespark fra aarhusianerne, men på det efterfølgende hjørnespark bragte AGF sig i front. Og to gange i anden halvleg udnyttede AGF nedfaldsbolde efter hjørnespark - især det tredje mål var rent kaos, hvor bolden sprang rundt mellem alle spillere i feltet.

- Vi ved, at det her et udviklingsår, hvor vi er her for at lære. Lige nu er vi ikke gode nok, men jeg håber, at det kommer lige så langsomt. Men vi skal være skarpere oppe foran, så vi kan lette trykket lidt på forsvaret. Vi har tre-fire chancer for at komme foran, og gør vi det, så bliver det en helt anden kamp. Top-seks er svært, men det er ikke umuligt. Der er kun tre point derop, og der er stadig 10 kampe tilbage, siger træneren.

Næste kamp er mod topholdet fra Thisted.