Dødbolde må ikke blive dødvægt for AaB: Würtz kræver forbedring

FODBOLD:I efteråret 2021 var AaB inde i en rigtig god stime, og en stor del af forklaringen var utrolig stor skarphed fra AaB's side på dødbolde. Assistenttræner Rasmus Würtz fremstod i store perioder af sidste efterår som en dødbolds-guru.

Helt samme status kan han ikke længere påberåbe sig. Indtil videre er Mathias Ross' scoring mod Brøndby sæsonens eneste dødboldsscoring, og man har indkasseret to mål i egen ende efter dødbolde. Den statistik vil Würtz og AaB meget gerne forbedre i søndagens udekamp mod FC Midtjylland.

- Vi forventer mere. Vi skal være endnu bedre. Vi kom skidt fra start ved at lukke to mål ind på dødbolde i de to første kampe. Så har vi defensivt lukket godt af, men samlet set er vi jo i minus en for sæsonen. Det skal vi have forbedret, fastslår Rasmus Würtz.

Forklaringerne på det mere beskedne udbytte af dødboldsituationerne kan være mange, men Würtz har gjort sig nogle tanker om situationen.

- Der er kommet lidt nyt blod i truppen. Sidste sæson var Thelander også en faktor i den del af spillet. Jeg synes stadig, vi har noget at skyde med i de her situationer. Det er noget vi arbejder benhårdt på at blive bedre til.

- Vi har måske taget en god hovedstødsspiller ud af ligningen, fordi vi nu spiller med to og ikke tre stoppere. Det er også en del af ligningen, men vores ambition er stadig, at vi skal være en faktor i den del af spillet, siger Mr. yellow card.

Når det gælder de offensive standardsituationer, er det som altid vigtigt at have en solid sparker. For et år siden var det primært Iver Fossum, der servede boldene ind i hovedet på folk som Thelander, Hagelskjær og Ross. Nu er det andre fødder, der udfører det job.

- Der er noget i forhold til timingen i løbene og noget i forhold til selve serven. Hvem skal sparke? Sousa har sparket de fleste, og vi kan se på vores statistik, at den der rammer mest præcist er Sousa. Derfor giver det mest mening, at han sparker, men vi har også Lucas, Iver og Prip, der også kan sparke, så vi har en del sparkere.

AaB har i flere tilfælde været meget tæt på at score på dødbolde. Oliver Ross, Anosike Ementa og Iver Fossum vil nok alle kunne skrive under på, at de er frustreret over manglende marginaler.

- Lige nu ligger vi faktisk nummer tre i ligaen på forventet mål pr. dødbold. I forhold til at komme til afslutninger er det altså ikke helt skidt, men det er klart, vi skal have et udbytte af de her chancer, siger Rasmus Würtz.

Betydningen af de famøse dødbolde er ikke til at undervurdere i en liga, hvor AC Horsens og Ove Pedersen på forskellige tidspunkter har gjort den del af spillet til en kunstart.

- Vi ved godt, at i den her meget tætte Superliga, så er dødbolde sådan noget, der kan blive afgørende for, om man kommer længere op i tabellen. Det er også derfor, at vi lægger så mange kræfter i den del af spillet, siger AaB's dødbolds-boss, der i øvrigt trænede med ved lørdagens afsluttende træning. Der er dog ikke noget, der tyder på, at AaB's fans skal håbe på et gensyn med den nordjyske Makelele.