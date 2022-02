Dødbolde, målmandsdrop og udvisning sænkede Jammerbugt

FODBOLD:Jammerbugt FC tabte søndag eftermiddag med 2-1 ude mod HB Køge i en kamp, hvor nordjyderne kampen igennem var det næstbedste hold.

Jammerbugt FC var draget til Køge for at møde HB Køge i 1. division i en kamp, hvor nordjyderne skulle kæmpe om vigtige point til at redde sig fri af nedrykning i bunden, imens HB Køge skulle forsøge at bide sig fast i rækkens top-6.

Samtidig var det et opgør mellem to hold, der var vidt forskellige. HB Køges hold hovedsageligt bestående af danske spillere med flere tidligere superligaspillere og landsholdskæmperne Lars Jacobsen og Daniel Agger på trænerbænken.

Jammerbugt mødte i stedet op med et hold bestående af Emil Nielsen som eneste dansker i startopstillingen. Holdet havde tyvstartet forårssæsonen med en kamp i sidste uge mod Fremad Amager, der endte 1-1, mens det var HB Køges første kamp i forårssæsonen.

Det sjællandske hjemmehold startede bedst, og de fik hurtigt presset nordjyderne tilbage på banen. Et par hjørnespark og en stor chance til Køges Pierre Larsen var bare de første advarsler til Jammerbugts defensiv, der kapitulerede kort efter.

Efter 14 minutters spilletid fik HB Køge nemlig et frispark op mod 30 meter fra målet. Daniel Thøgersen prøvede lykken og via en mand i Jammerbugts opstillede mur og N'Diayes hånd i nordjydernes mål, gik bolden ind i nettet. Det kunne godt klassificeres som et regulært drop af N'Diaye, selvom bolden skiftede retning undervejs.

Jammerbugt fik opsnappet et par bolde i kampens første 30 minutter, men de blev ikke farlige. De sidste 15 minutter af første halvleg kom udeholdet bedre med. Alya Toure fik blandt andet vist prøver på fine dribleevner.

Det var dog svenske Mubaraack Nuh, der lavede halvlegens bedste aktion, da han satte Køges Pierre Larsen, trak ind til sit højre ben og placerede bolden fladt i det lange hjørne til udligningen 1-1 i det 37. minut.

Glæden varede dog kort for nordjyderne, og det skyldtes, at Luka Racic dukkede op i Jammerbugts felt efter et frispark og stemplede bolden ind bag chanceløs N'Diaye få sekunder før halvlegsteen.

HB Køge - Jammerbugt FC 2-1 (2-1) 1-0 Daniel Thøgersen (14. minut), 1-1 Mubaraack Nuu (37. minut), 2-1 Luka Racic (45+2). Jammerbugts hold: Pape N'Diaye, Junior Kulego (Boubacar Haidara 69. minut), Ismäel Sidibe, Rayan Senhadji, Emil Nielsen (Solomon Ogberahwe 80. minut), Mubaraack Nuh (Yan Bouche 69. minut), Farid Ikene, Diogo Pimentel, Tidiyani Bangoura (Diogo Balau 69. minut), Kelvin Igbonekwu (Abdramane Djitteye 46. minut), Alya Toure. Advarsler: Ismäel Sidibe (14. minut), Marko Stamenic (32. minut), Junior Kulego (43. minut), Farid Ikene (55. minut), Emil Nielsen (64. minut), Alya Toure (75. minut), Diogo Balau (82. minut). Udvisninger: Farid Ikene (62. minut, 2. gule kort). Tilskuere: 1061 VIS MERE

Jammerbugt-holdet skulle derfor fremad på banen til anden halvleg, men det skete ikke fra halvlegens begyndelse. I stedet var HB Køge endnu engang det dominerende hold, og måske mere end de var i kampens første 30 minutter.

10 minutter inde i halvlegen får sjællændernes Joachim Rothmann en stor chance efter en noget sløv indsats fra Senhadji i nordjydernes forsvar, der lod en bold slippe bag ham. Heldigvis for ham tog Rothmann ikke imod den store gave.

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller Lasse Petry fik også en stor chance, før der var spillet 60 minutter af kampen. Mubaraack Nuh var den eneste, der gjorde et forsøg på at bringe balance i regnskabet med et langskud.

I løbet af kampen fik Jammerbugt FC flere dumme gule kort, og det dummeste kom, da Farid Ikene fik sit andet gule kort for film efter 61 minutters spil, og han blev dermed sendt tidligt i bad.

For at gøre tingene værre ville Emil Nielsen gøre sin holdkammerats dumhed efter ved at begå et klodset straffespark to minutter senere.

Fodboldspillets største chance ville hjemmeholdet dog heller ikke udnytte, da N'Diaye gjorde skaden god fra det første mål ved at redde Rothmanns skud.

Kampen var dermed en svær størrelse for Jammerbugt at få noget ud af, og de store chancer udeblev også for holdet i undertal. HB Køge var i stedet flere gange tæt på at lukke kampen med scoringen til 3-1, men der kom ikke flere mål.

Jammerbugt kunne dermed tage hjem med nul point fra forårets andet opgør i 1. division. Deres næste opgør er 6. marts ude mod Fredericia.