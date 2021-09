Dødbolde skal dræbe AaB's modstandere

FODBOLD:AaB havde i forrige sæson sine udfordringer med at konvertere de offensive dødbolde til mål. Det har man i den grad fået ændret på med fire rene scoringer efter dødbolde i de første otte superligakampe. Det er en udvikling, som Rasmus Würtz har stået fader til.

- Først og fremmest har vi trænet det meget. Vi har meget fokus på det i løbet af en uge. Dernæst har vi meget fokus på, hvad modstanderne gør. Vi kigger på, hvilke muligheder det giver. Vi har altid nogle varianter, vi har med hver gang. Det er varianter, som spillerne kender til hudløshed. Det betyder, at alle mand er helt med på, hvad vi laver, når vi bruger dem, siger Rasmus Würtz.

Mod Viborg blev det til hele to scoringer efter AaB-dødbolde, selvom de ikke helt blev eksekveret efter planen.

- Vi var måske lidt heldige sidste gang. Nu vil jeg ikke afsløre for meget, men det var ikke helt til perfektion. Alligevel gav det mål, så det var jo fint nok, siger Rasmus Würtz.

I AaB's felt forløb det heller ikke helt som planlagt, da viborgenserne fik scoret to gange efter standardsituationer.

- Udfordringen i Viborg var, at de havde fire indløbere, og vi havde tre til at markere. Så der ville være en mand, der var fri. Det vidste vi godt, og det var den risiko, vi tog. Vi havde til den kamp valgt at have to stærke zoner, men man må bare sige, at Viborg udnyttede det flot, siger Rasmus Würtz, der fik justeret til i forhold til den situation.

- Det er klart, at vi ikke var tilfredse med at lukke to mål ind på dødbolde i den seneste kamp. Især det andet mål. Det var ærgerligt, fordi Sebastian Grønning havde en situation fem minutter før udligningen, hvor han også var fri på en dødbold. Det er sådan noget, jeg skal være skarp på at få rettet ind, siger Rasmus Würtz.

Det er et fast programpunkt, at AaB træner dødbolde flere gange om ugen. Mest intenst dagen før en kamp. Det er dog ikke kun på banen, at der arbejdes med den del af spillet.

- Jeg bruger meget tid på at studere det. Det gør jeg godt nok. Det er ikke kun mig. Det er et element, som vi diskuterer meget på trænerkontoret. Det kan være, at Martí (Cifuentes, red) har set et eller andet både på os selv eller vores modstander.

- Det første punkt er altid at finde ud af, om modstanderen har nogle særligt dygtige spillere. Det kunne være en Sviatchenko, hvis det var Midtjylland. Mod OB er det folk som Simon Okosun og Aron Thrandarson, vi skal holde øje med. Der er altid nogen, vi skal tage højde for, og så er der altid lidt i forhold til, hvad det er modstanderen gerne vil. De fleste hold kører noget kontinuerligt, fortæller Würtz, der også får hjælp til arbejdet med dødboldene fra målmandstræner Poul Buus og keeperne.

- Jeg har altid målmændene og målmandstræneren med på råd. Det er jo dem, der står derinde. Vi har eksempelvis gjort det nogle gange, at vi har flyttet folk op i angrebet, når modstanderen har dødbolde, fordi vi så kan få færre folk i feltet. Eksempelvis mod Randers, der plejer at sende mange spillere ind i det lille felt, gjorde vi det. Det giver keeperen lidt bedre plads til at komme ud at blande sig, forklarer Rasmus Würtz, der har et ret klart succeskriterie for sit arbejde.

- Målsætningen er kort sagt, at vi skal score flere mål, end vi indkasserer på dødbolde. Vi er godt på vej. Offensivt ser det bedre og bedre ud, og defensivt skal vi have lukket lidt bedre af, siger AaB's dødboldsekspert.

