Dødsfald: En af Aalborgs helt store bokselegender er gået bort

BOKSNING:Den aalborgensiske bokselegende Børge Krogh er død i en alder af 80 år.

Han voksede op som en del af en meget bokseinteresseret familie, og allerede i 1957, da han blot var 15 år, debuterede han i ringen. Efterfølgende var han ofte på samme stævneplakat som brødrene Tage og Bjarne.

Siden fik Børge Krogh en fantastisk amatørkarriere med 225 kampe - primært som repræsentant for AK Jyden. Han blev flere gange både jysk, dansk og nordisk mester, og resultaterne bragte ham også til OL i 1960 i Rom og i 1964 i Tokyo, hvor han dog i begge tilfælde tabte i 1. runde.

Efter legene i Japan gik aalborgenseren over som professionel hos Mogens Palle, og i 1966 vandt han europamesterskabet i letvægt med en pointsejr over franskmanden Maurice Tavant. Året efter tabte han dog titlen i Madrid, hvor spanieren Pedro Carrasco stoppede ham.

Børge Krogh som professionel bokser i 1960'erne, hvor han vandt EM-bæltet. Foto: Idrætshistorisk Samling

Børge Krogh fik i 1970 endnu en EM-kamp, og her boksede han uafgjort mod franske Rene Roque, der dermed forsvarede titlen. Siden blev det til yderligere tre kampe - alle uden sejr - inden han i 1971 lagde handskerne på hylden. 56 kampe som professionel resulterede i 43 sejre, 8 nederlag og 5 uafgjorte kampe.

Sideløbende med boksekarrieren uddannede han sig til lærer på Aalborg Seminarium og fik tilnavnet "bokseprofessoren". Efter sit karrierestop blev han lærer på fuld tid, og han sluttede den del af karrieren som først skoleinspektør i Mou og til slut skoleleder på Klostermarksskolen i Aalborg.

Efter stoppet som aktiv bokser ernærede han sig også som træner - blandt andre for Jørgen "Gamle" Hansen og ikke mindst stod han bag tre verdensmestre i skikkelse af Ayub Kalule, Magne Havnaa og Anita Christensen. Det var medvirkende til, at han i 2014 blev valgt ind i Dansk Professionel Boksning Hall of Fame.

Børge Krogh efterlader sig hustruen Ninna, tre sønner og syv børnebørn.

Børge Kroghs liv i billeder