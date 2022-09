Imponerende sejr over Frankrig rækker kun til andenplads

Det danske herrelandshold i fodbold må nøjes med andenpladsen i sin Nations League-gruppe efter en imponerende sejr over de afbudsramte franske verdensmestre i Parken.

Danmark vandt 2-0 over Frankrig efter scoringer af Kasper Dolberg og Andreas Skov Olsen i slutningen af første halvleg.

Sejren rækker dog ikke til en Final 4-billet, da Kroatien samtidig vandt med 3-1 ude over Østrig og forsvarede førstepladsen.

Kasper Hjulmand kan dog stadig tage mange positive ting med fra søndagens oplevelse i den udsolgte nationalarena, for den danske indsats giver al mulig grund til at tro, at Danmark også kan drille franskmændene i gruppekampen ved VM i Qatar om to måneder.

Det tog lidt tid, før danskerne formåede at spille sig igennem de fysisk stærke franskmænds organisation, men da det endelig lykkedes at overspille forsvaret og samtidig overholde offsidereglen, gav det 1-0-målet i 34. minut.

Christian Eriksen fandt Mikkel Damsgaard med en perfekt diagonalaflevering, og teknikeren fra Jyllinge sendte bolden ind mod fremstormende Kasper Dolberg, der kastede sig og strakte hele sin 187 centimeter lange krop for at dirigere bolden videre i mål.

Scoringen skabte ekstase i Parken og markerede samtidig startskuddet til fem minutters dansk stormløb mod Frankrigs mål.

Thomas Delaney og Joakim Mæhle afsluttede forgæves på store chancer, før Andreas Skov Olsen med seks minutter til pausen flugtede Danmark på 2-0.

Delaney viste stort overblik ved at sende bolden ud til fødderne af Skov Olsen, der svingede venstrebenet og flugtede den hårdt og fladt i mål.

Frankrig havde ellers indledt opgøret bedst og lagt et pres på Danmarks straffesparksfelt, men bortset fra en tidlig mulighed til Kylian Mbappé og Joakim Mæhles ufrivillige forsøg på et selvmål var Frankrigs afslutninger uden så meget bid.

De højlydte fans på "Den Røde Mur" sang i vanlig stil efter 4-0, men det var trods alt for meget at forlange for et ellers veloplagt dansk hold.

Efter pausen lagde gæsterne igen lidt tryk på Danmarks felt, men man skulle frem til midten af anden halvleg, før Kasper Schmeichel blev sat på prøve. Her reddede han en friløber fra lynhurtige Kylian Mbappé, og minutter efter vandt keeperen igen duellen med verdensstjernen.

På det tidspunkt havde Kasper Hjulmand brugt sit første greb fra bænken ved at smide teenagekometen Rasmus Højlund ind i angrebet i stedet for målscorer Kasper Dolberg, mens Jesper Lindstrøm var kommet sig over sygdom og erstattede Mikkel Damsgaard.

Begge indskiftere knoklede ihærdigt og med et gåpåmod, der signalerede, at de begge vil ofre sig for at få en VM-plads. Deres kandidatur blev dog næppe for alvor hverken styrket eller svækket søndag.

Rutinerede kræfter som Martin Braithwaite og anfører Simon Kjær blev også smidt i aktion, og de var med til at krige sejren hjem.

Braithwaite var endda tæt på at udbygge føringen, men afsluttede for sløjt.

Danmark slutter Nations League-gruppespillet med fire sejre i seks kampe, men de to nederlag til Kroatien koster den videre deltagelse i jagten på turneringstitlen.

/ritzau/