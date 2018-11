Dominerende i Danmark: Pandrup-bokser tog niende DM-titel

Man kan ikke snakke om dansk amatørboksning uden at snakke om Pandrup-bokseren Frederik Lundgaard Jensen.

I sidste uge fik han bronze ved EU-mesterskaberne i Spanien, og i denne weekend var han så tilbage i Danmark for at deltage ved DM.

Her vandt han klart finalen i letweltervægt, og dermed nappede han sit niende DM-guld på stribe med en sejr på 5-0 over Alix Sennels - det sjette i træk som senior.

- Det blev en hård kamp, og det var selvfølgelig ikke det, jeg havde mest lyst til efter så mange kampe på kort tid. Jeg havde fået nogle flænger i semifinalen, så det har bestemt været en hård weekend. Men det var en god sejr, siger Frederik Lundgaard Jensen.

DM gav yderligere to nordjyske medaljer på finaledagen. Pandrup-bokseren Kasper Bertelsen fik sølv i supersværvægt efter nederlag på 5-0 til Morten Givskov, mens det ikke lykkedes for Enock Mbilizi fra BK Pugilist i Frederikshavn at forsvare guldet i letweltervægt hos U19-bokserne, da han tabte med 5-0 til Oliver Møllenberg. I ungdomsrækkerne var der guld til Pandrups Jonas Jakobsen og Brønderslevs Mohammad Malek Masoud.

For Frederik Lundgaard Jensen har det været en hård start på denne boksesæson.

- Vi prioriterede at få en masse kampe i benene frem for konditionstræning op til EU-mesterskaberne, og det betød, at jeg prøvede at trække tiden lidt i min semifinale, men jeg følte mig faktisk rigtig frisk og ovenpå, og jeg kan stadig ikke helt forstå, at jeg tabte den kamp, siger han om semifinalen mod italienske Paolo di Lernia, som han tabte på split decision med dommerstemmerne 3-2.

I 2019 er det helt store mål det europæiske OL, European Games, i Hviderusland.

- Det er ambitionen at klare det godt der, så det er mit helt store mål. Men det bliver rigtig svært. Vægtklasserne laves om, så letweltervægt går ned til 63 kilo, men samtidig bliver konkurrencen større, fordi et par af vægtklasserne nedenunder fjernes. Så der kommer helt klart flere boksere i min vægtklasse.

European Games bokses fra 16. juni.