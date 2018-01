Dommer suspenderes for at sparke ud efter spiller

PARIS: Dommeren Tony Chapron er blevet midlertidigt suspenderet, efter at han sparkede ud efter Nantes-spilleren Diego Carlos under en fodboldkamp søndag i den bedste franske liga mellem Paris Saint-Germain og Nantes.

Episoden fandt sted i kampens overtid. Her løb Chapron og Carlos ind i hinanden, hvorefter dommeren faldt.

Tony Chapron følte angiveligt, at sammenstødet var bevidst fra Nantes-spillerens side og sparkede liggende ud efter Carlos.

Bagefter gav han spilleren det gule kort. Det resulterede i en udvisning, da det var Carlos’ andet gule kort i kampen.

Den bizarre episode har mandag fået Det Franske Fodboldforbund til at suspendere Tony Chapron midlertidigt, skriver forbundet i en pressemeddelelse.

Også ligaens disciplinærudvalg skal tage stilling til Chaprons opførsel.

Store protester

Udvisningen mødte store protester fra Nantes-spillerne, som efterfølgende har kritiseret dommeren.

- Jeg ved, at det er svært at dømme, men nogle gange må dommeren også være i stand til at sætte spørgsmålstegn ved sin egen ageren, siger Nantes-angriberen Valentin Rongier.

- Hvis vi (spillerne, red.) havde gjort noget lignende, havde vi fået karantæne i 10 kampe, siger han.

PSG vandt kampen 1-0 på en scoring af Angel Di Maria.

