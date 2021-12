Dommerformand erkender VAR-fejl i flere AaB-kampe

FODBOLD:AaB har været involveret i flere omdiskuterede VAR-episoder gennem efterårssæsonen, hvor blandt andet straffesparket til Kasper Kusk ude mod FC Nordsjælland var et stort fokuspunkt. Også en episode i årets sidste kamp hjemme mod FCK blev stemplet til at være en fejldom.

VAR der straffe?

Efter AaB vandt 2-0 ude over FC Nordsjælland i den 14. spillerunde af Superligaen, blev straffesparket, som førte til 1-0-scoringen, meget omdiskuteret efter kampen, hvor de danske superligadommere blandt andet var ude at udtale sig om situationen. Nu forklarer DBU's dommerformand Michael Johansen, hvorfor der ikke skulle have været straffespark til AaB-spilleren.

- Bolden bliver spillet af en Nordsjælland-spiller, hvor den efterfølgende rammer en medspiller på hånden på kort afstand. Bolden er på vej ud af feltet, og det er helt tydeligt at se, at han ikke kan nå at afværge den.

- Faldgruben ved sådan en situation er, at man kun fokuserer på det tekniske - nemlig at armen rammer bolden - hvor man skal se konteksten, som er, at spilleren prøver at undgå bolden og ikke har mulighed for at afværge den. Den fejl VAR begår er, at de fokuserer på stilbillederne fra slowmotion, hvor de skal se den i normal hastighed, forklarer Michael Johansen.

I den efterfølgende kamp mødte AaB hjemme Randers FC, hvor der igen kom fokus på Kasper Kusk, da AaB-spilleren denne gang blev snydt for et straffespark. AaB's sportschef Inge Andre Olsen udtalte sig til Ripodsten, at klubben i den kamp havde en følelse af, at man bare ikke måtte få et straffespark, fordi man havde fået et forkert i Farum.

Det afkræfter Michael Johansen dog konsekvent skulle være tilfældet.

- Det kan vi 100 procent afvise. Det hører med til hele dommerfaget, at man skal kunne nulstille efter hver kamp. Selv hvis man har lavet en fejl i en runde, så nulstiller man, og dømmer den nye kamp på ny igen. Man bærer aldrig tidligere hændelser med over i andre kampe. Det er vi meget bevidste omkring, og det ville selvfølgelig blive meget tydeligt, hvis vi gjorde, så det er baseret på tilfældigheder.

- Vi bruger en del tid på forberedelser, men det handler mere om det taktiske element i, hvordan holdene spiller og hvilke type situationer, vi kan forvente, kan ske, når holdene spiller, som de gør. Det handler ikke om, at en spiller har gjort noget, så nu skal vi gøre noget andet, understreger Michael Johansen.

Selve situationen, da Kasper Kusk følte sig snydt for et straffe mod Randeds, blev ikke talt med som en fejl, og derfor blev der ikke som sådan kommenteret direkte på den episode.

Rødt kort eller ej?

Da AaB hjemme mødte FC København i årets sidste kamp, tog FCK-keepere Kamil Grabara bolden og sparkede den direkte ud mod hjemmeholdets fans. Situationen endte med at give et gult kort til målmanden, mens Kristoffer Pallesen også fik en advarsel.

Nu har Michael Johansen efter evalueringen af episoden givet det endelige svar.

- Konklusionen på den situation er, at det er en rødkort-forseelse, og VAR skulle have ageret på den. Vi har også noteret den som en fejl, understreger han.

- Det der sker, er at de på banen giver gult kort på den, hvor VAR skal vurdere, om det er åbenlyst forkert. Vi har ikke set sådan en episode i meget lang tid, så VAR går ind og tillægger det forhold, at der er et net, og at ingen spillere er i fare, men at det i stedet er usportslig opførsel, som giver en advarsel. Faktisk bliver en tilskuere lettere ramt på den anden side af nettet og derfor skulle der være givet et rødt kort. Det har vi selvfølgelig lært af, fastslår han.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her