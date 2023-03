Dommerne var dårlige, men Aalborg har kun sig selv at takke for CL-exit

ODENSE:Drømmen var Finalfour i Køln, men i stedet blev Odense torsdag aften en brat endestation på Aalborg Håndbolds Champions League-rejse.

Med en sejr på 32-24 var det nemlig rivalerne fra GOG, der bookede billetten til to kvartfinaler mod de forsvarende mestre fra Barcelona.

- Det er en kæmpe skuffelse, og det, der fylder mest hos mig, er vores fuldstændig katastrofale start på kampen. Det var vel reelt det, der afgjorde det, fordi vi kom til at hænge efter. Jeg er rigtig skuffet over min egen præstation, og generelt havde vi for mange dårlige præstationer. Så kan man ikke komme videre i Champions League, konstaterer anfører René Antonsen.

Den dårlige start på kampen betød, at Aalborg Håndbold midtvejs i første halvleg var bagud 3-9. Stille og roligt fik man sig dog arbejdet tilbage i kampen. Stillingen var 18-16 i fynsk favør, da Aalborg var på vej mod at overtage initiativet, men en udvisning til Mikael Aggefors stoppede opturen, hvorefter GOG scorede seks gange i træk.

De norske dommere Lars Jorum og Havard Kleven fik på den måde afgørende indflydelse på kampens udvikling.

- Agge kastede bolden ud mod hjørnet, fordi han troede, at dommerne havde dømt hjørnekast, og det valgte de så at taksere til en udvisning. Jeg synes, at de manglede fingerspidsfornemmelse, og det samme gjorde de, da Benjamin (Jakobsen, red.) fik et blåt kort til sidst.

- Jeg synes, at de to dommere spillede en afgørende rolle, men vi lod os også gå for meget på af det. Men det skal ikke fylde for meget, for vi skal også se indad og indrømme, at GOG desværre var det bedste hold set over 120 minutter, siger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

Det var GOG, blandt andet fordi Aalborg Håndbold torsdag aften stadig havde profiler som Mikkel Hansen, Aron Pálmarsson, Lukas Sandell og Jesper Nielsen siddende udenfor.

- Selvfølgelig havde vi gerne set, at vi havde alle til rådighed, og som jeg sagde allerede før den første kamp i Aalborg, skulle vi ramme noget ekstraordinært for at gå videre. Det havde vi svært ved i dag, men jeg har også stor respekt for det, GOG nu har præsteret i lang tid. Går vi op i helikopteren, kan vi glæde os over, at dansk håndbold med en så stor kamp i en fremragende kulisse er kommet langt, siger Stefan Madsen.

På bundlinjen står dog nu, at Aalborg Håndbold har tabt sæsonens to vigtigste dueller med GOG, efter at det i december blev til et exit i pokalturneringen. Nu er der kun det danske mesterskab tilbage, og i første omgang er førstepladsen i grundspillet på spil.

Den position skal Aalborg forsvare allerede lørdag, når det gælder en udekamp mod Ribe-Esbjerg i næstsidste spillerunde.

- Det er en kæmpe skuffelse at ryge ud her, og det skal vi måske bruge resten af aftenen på at fordøje, men vi skal hurtigt videre, for det er meget afgørende for os at vinde grundspillet, siger René Antonsen.