Dopingrapport afslører massiv doping blandt atletikatleter

Minimum 30 procent af udøverne ved VM i atletik i 2011 har brugt doping i løbet af deres karriere.



Det viser en ny rapport, der er udarbejdet af universitetet i den tyske by Tübingen og det amerikanske universitet Harvard Medical School.



En længere uoverensstemmelse har ført til, at de opsigtsvækkende resultater først kommer frem nu.



Studiet, der er lavet i samarbejde med Det Internationale Antidopingagentur (Wada), fastslår, at mindst 30 procent af atleterne ved VM for seks år siden har indrømmet brug af doping i løbet af deres karriere, men at det reelle tal kan vise sig at være langt højere.



Kun 0,5 procent af de udøvere, der blev dopingtestet ved selv samme VM, der blev afholdt i sydkoreanske Daegu, blev taget for brug af doping.



Forskerne fra det tyske universitet siger, at publiceringen af deres studie er blevet forsinket, fordi Wada og Det Internationale Atletikforbund (IAAF) ikke har kunnet blive enige om, hvordan resultaterne skulle publiceres.



- Jeg har længe krævet, at dette studie skulle publiceres, siger chefen for det tyske atletikforbund, Clemens Prokop.



- I kampen mod doping kan der kun være en retningslinje, fuld gennemsigtighed, siger han.



Da holdet bag rapporten lavede samme studie ved de panarabiske mesterskaber, viste det sig, at mere end 45 procent svarede "ja" til brug af forbudte stoffer.



2167 har deltaget i undersøgelsen, hvor de anonymt har besvaret spørgsmål om brug af forbudte stoffer.



/ritzau/