Drama i topkamp: Rødt kort og appel for "kæmpe straffespark"

FODBOLD:Jammerbugt FC holder fast i førstepladsen i fodboldens 2. division, efter at de lørdag eftermiddag delte i porten mod de nærmeste forfølgere fra B93.

Selvom topkampen på kunstgræsset i Pandrup endte 0-0, var der dog masser af dramatik og chancer. I kampens døende minutter lignede det, at der blev begået straffespark mod indskiftede Viktor Ahlmann.

- Der var da kæmpe straffespark, men vi kan nok bedre leve med ét point, end B93 kan, siger Viktor Ahlmann med henvisning til tabellen.

Det manglende straffespark gav højlydte protester fra Jammerbugt-bænken, hvor assistenttræner Jan Rasmussen efterfølgende blev præsenteret for det røde kort.

Siden appellerede B93 for et straffespark i den anden ende, og gæsterne nåede at have en stor chance, før det sidste fløjt lød.

Bardec Bytyqi kunne ikke gentage sin rolle som dobbelt målscorer fra sæsonens første møde med B93. Højrekanten havde dog et farligt forsøg i en chancerig anden halvleg. Foto: Lars Pauli

- 0-0 er nok heller ikke et helt urimeligt resultat. B93 havde bolden meget, men omvendt havde vi de største chancer, siger Viktor Ahlmann.

Han var selv involveret, da han fik en afslutning reddet på stregen, efter at Morten U. Thomsen havde ramt overliggeren. Forinden sled Lasse Lund Storvang sig flot fri, men måtte se B93-målmanden lave en storslået redning.

- Det er ærgerligt, at vi ikke var ligeså skarpe, som i sæsonens to første kampe, siger den tidligere AaB-angriber.

Jammerbugt FC har fået fire af seks mulige point mod B93 i sæsonen og er fortsat to point foran københavnerne i tabellen - hvor de ovenikøbet har en kamp i baghånden i forhold til konkurrenterne.

- Det er et godt udgangspunkt, hvis man vil være med i den sjove ende, siger Viktor Ahlmann med et glimt i øjet.