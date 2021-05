Drama til sidst, da Fortuna sikrede smal sejr

FODBOLD:Et vindblæst Nord Energi Arena i Hjørring var lørdag eftermiddag base for et opgør mellem Fortuna Hjørring og FC Thy-Thisted Q.

Hjemmeholdet var på jagt efter tre vigtige point i kampen om at opnå en tredjeplads.

Det var da også værterne, der lagde bedst fra start. Efter ni minutters spil lobbede Olivia Møller Holdt bolden over Sofie Fly Sørensen i Thy-målet, der forinden havde foræret bolden væk til hjemmeholdets farlige angriber, der med lethed kunne score sin sæsonscoring nummer 13.

Det skulle også blive til endnu et mål for Olivia Møller Holdt, der scorede fluks efter, at anden halvleg blev fløjtet i gang.

FC Thy fik pyntet på resultatet mod kampens afslutning via et mål fra Malene Yde.

Fortuna Hjørring - FC Thy-Thisted Q 2-1 Mål: 1-0 Olivia Møller Holdt (9. minut), 2-0 Olivia Møller Holdt (46. minut), Malene Yde (89. minut) Opstilling, Fortuna Hjørring (4-1-4-1): Line Johansen - Rebekka Frederiksen, Emily Garnier, Maria Møller Thomsen, Sara Thrige - Brenna Ochoa - Mathilde Carstens, Brianne Folds (Indiah-Paige Riley, 59. minut), Emma Snerle (Asii Berthelsen, 75. minut), Sofie Lundgaard (Line Dissing, 75. minut) - Olivia Møller Holdt (Lærke Hammer, 87. minut) Opstilling, FC Thy (4-4-2): Sofie Fly Sørensen - Agnete Marcussen, Signe Damsgaard (Cecilie Stefansen, 77. minut), Olivia Bergmann, Nadia Søderberg (Malene Yde, 67. minut) - Beate Marcussen, Matilde Kjeldgaard, Camilla Nielsen, Michelle Sandfeld (Line Kristensen, 67. minut) - Rikke Dybdahl (Amalie Gravesen, 85. minut), Malene Sørensen Advarsler: Olivia Møller Holdt, Fortuna Hjørring (78. minut) VIS MERE

Efter 22 minutters spil kunne Fortuna have fordoblet føringen, men Emma Snerle misbrugte sin afslutning på det skammeligste efter en frispilning. Dronninglund-fødte Snerle burde have fået mere luft under den store mulighed.

Herefter bevægede kampen sig ud i et vakuum og et chancemæssigt dødvande, men det var lige indtil, at Beate Marcussen egenhændigt skabte thyboernes største chance i første halvleg.

Således bragede hun et langskud af sted, der ramte stolpen. Riposten faldt ned til Rikke Dybvad, der afleverede videre til Malene Sørensen, som fremtvang en redning fra Line Johansen i Fortuna-målet.

FC Thy fik efterhånden arbejdet sig bedre ind i kampen og var en hyppig gæst på den sidste tredjedel af banen, men de formåede ikke at score i kampens indledende 45 minutter.

Selvom FC Thy ikke har det store at spille for længere, mærkede man en vis sult og motivation efter tre point hos Allan Drosts udvalgte, og de bød flot hjemmeholdet op til dans.

I begyndelsen af anden halvleg kunne Fortuna glæde hjemmepublikummet med endnu en scoring.

Fortuna-målmand Line Johansen kom på mellemhånd, og det efterlod gæsternes Rikke Dybdahl med et frit mål, omend afslutningen skulle placeres fra en spids vinkel.

Chancerne for et hattrick til Olivia Møller Holdt var også store, men den sidste skarphed udeblev.

I den anden ende forsøgte Agnete Marcussen i det, der vel bedst kan betegnes som en mellemting mellem en afslutning og aflevering, at overliste Line Johansen i Fortuna-målet, men dette uden held.

Den 17-årige grønlandske angriber, Asii Berthelsen, fik det sidste kvarter af kampen, og hun figurerede som en konstant trussel ned mod Thy-målet.

Olivia Møller Holdts hattrick blev ikke en realitet, idet hun blev udskiftet med tre minutter tilbage af kampen.

FC Thy fik reduceret til 2-1 med to minutter tilbage af kampen, idet Matilde Kjeldgaard sendte Malene Yde i dybden, som afsluttede mod det korte hjørne.

I kampens sidste ordinære minut fik thyboerne tildelt et frispark nær Fortunas mål, men Malene Sørensens direkte afslutning havde ikke den fornødne kvalitet.

Dermed ender det hele 2-1 til Fortuna Hjørring i det nordjyske lokalopgør.