Dramatisk AaB-træning: To spillere udgik med skader

FODBOLD:Onsdagens træning i superligaklubben AaB foregik med stor tænding, og to spillere endte med at gå skadede fra banen.

Først humpede forsvarsspilleren Anders Hagelskjær ud med, hvad der lignede en ankelskade, og siden forlod Kasper Kusk banen i store smerter.

Kusk havde flere hårde nærkampe med Mathias Ross, og til slut endte han oppe på ryggen af forsvarsspilleren, slog en kolbøtte i luften og faldt hårdt ned på nakken.

- Det var en intens træning, og det er godt for kulturen i klubben, at der er knald på. Dermed ikke sagt, at vi ønsker at få skader, men den slags ting kan ske. Det er selvfølgelig uheldigt, at Kusk falder sådan ned, og jeg krydser fingre for, at det ikke er noget alvorligt med hverken Hagelskjær eller ham, siger cheftræner Martí Cifuentes.

Mathias Ross og Kasper Kusk tørnede sammen af flere omgange, og det endte med, at sidstnævnte måtte forlade onsdagens træning. Foto: Torben Hansen

Assistenttræner Oscar Hiljemark fandt det undervejs i træningen nødvendigt at råbe spillerne op og bede dem om at styre sig en smule.

Efter sit fald tog Kasper Kusk sig til nakken og forlod banen i selskab med fysioterapeut Simon Enevoldsen.

I forvejen har AaB fået Jakob Ahlmann på skadeslisten, efter at han udgik af weekendens kamp mod Silkeborg med smerter i lyske- og hofteregionen.

- Der ikke er noget revet over, og det er positivt, men vi er nødt til at tage det én dag ad gangen og vurdere, hvornår han er klar igen. Jeg håber ikke, der går lang tid, men jeg tør ikke give en præcis tidshorisont, siger Martí Cifuentes.