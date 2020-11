Dramatisk comeback, da Aalborg Håndbold spillede sig i Final4

HÅNDBOLD:Det blev nøjagtigt lige så spændende og dramatisk som forudset, da Aalborg Håndbold sent onsdag aften besejrede Bjerrringbro-Silkeborg i pokalkvartfinalen med 30-27 og spillede sig videre til Final4.

De danske mestre var bagud med fire mål, da der manglede et kvarter, men siden åd de sig tilbage og viste stor koldblodighed i slutfasen. Det stod 27-27 med tre minutter igen, men så fremtvang Lukas Sandell et straffekast, som Buster Juul omsatte.

Med halvandet minut igen huggede Sebastian Skube på overliggeren, og så fik Aalborg Håndbold chancen for at afgøre kampen på et straffekast med ét minut igen. Buster Juul gjorde det igen og øgede til 29-27 med sit syvende mål på syv forsøg.

Og da Mikael Aggefors pillede Nikolaj Øris' sidste afslutning, kunne den svenske keeper udstøde et jubelbrøl som tegn på, at pladsen ved Final4 var hjemme. Nikolaj Læsø sluttede håndboldfesten med endnu en scoring.

Aalborg Håndbold spillede onsdag aften pokalkvartfinale mod Bjerringbro-Silkeborg i Jutlander Bank Arena. Foto: Martin Damgård

Aalborg Håndbold startede kampen bedst og bragte sig foran 4-2 efter et par gode redninger fra Mikael Aggefors og efterfølgende perfekt eksekveret kontraspil.

Føringen toppede ved 10-7 efter godt et kvarters spil, men som første halvleg skred frem, var det Johan Sjöstrand i gæsternes mål, der var mest iøjnefaldende. Især Nikolaj Læsø og Jonas Samuelsson havde problemer med at få bolden forbi svenskeren, og så blev det helt tæt.

Selvom begge hold gik til vaflerne, var det dog ikke noget svinsk opgør, men alligevel stangede dommerne hele otte udvisninger ud i første halvleg, hvor holdene fulgtes til 15-15 ved pausen.

Aalborg Håndbold havde nok engang en suveræn straffekastskytte i Buster Juul, der scorede på alle sine forsøg. Men i det åbne spil blev Johan Sjöstrand ved med at frustrere hjemmeholdets skytter, og så kravlede gæsterne stille og roligt foran med fire mål.

Aalborg Håndbold spillede onsdag aften pokalkvartfinale mod Bjerringbro-Silkeborg i Jutlander Bank Arena. Foto: Martin Damgård

Et kvarter før tid fik Bjerringbros forsvarsspecialist Klavs Thomsen sin tredje udvisning og dermed rødt kort.

Henrik Møllgaard magtede som en af få at sende bolden ind bag Johan Sjöstrand efter behag, og han fik god hjælp af Buster Juul. Med den duo som motor kæmpede Aalborg sig tilbage på omgangshøjde ved 25-25 med ni minutter igen på uret.

Med seks minutter igen gik det dog galt for Henrik Møllgaard, der fik sin tredje udvisning, og så var begge hold frataget en stor profil. Så trådte andre dog i karakter hos aalborgenserne og hev sejren i land.

Kampfakta: Aalborg-Bj./Silk. 30-27 (15-15) Aalborg: Buster Juul 7, Henrik Møllgaard 6, Lukas Sandell 5, Felix Claar 3, Jonas Samuelsson 2, Nikolaj Læsø 2, Mark Strandgaard 2, Rene Antonsen 2, Sebastian Barthold 1 Bj./Silk.: Nikolaj Øris Nielsen 7, Sebastian Skube 4, Jesper Nøddesbo 4, Jacob Lassen 3, Mads Kjeldgaard Andersen 3, Alexander Lynggaard 2, René Toft Hansen 2, August Baskår 1, Aksel Horgen 1. Diskvalifikation: Henrik Møllgaard, Aalborg Diskvalifikation: René Toft Hansen, Bj./Silk. Klaus Thomsen, Bj./Silk. Udvisninger: Aalborg 7, Bj./Silk. 7 Tilskuere: 400 VIS MERE

