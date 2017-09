Dramatisk nederlag

NYKØBING: Sæsonens første hjemmekamp gav sæsonens første nederlag til Mors-Thy Håndbold - og det blev et bittert et af slagsen.

Hjemmekampen mod HC Midtjylland endte 27-28 efter en dramatisk afslutning, der bød på et næsten-comeback af hjemmeholdet.

Bagud 25-28 med tre minutter tilbage syntes slaget tabt, da Mors-Thy alligevel nåede på minus et og efter en redning på straffekast af Kasper Larsen også fik lov til at angribe for det ene point.

Det endte dog med en mislykket afslutning af Erik Toft, og så kunne HC Midtjylland efter deres sidste timeout begå en ligegyldig angrebsfejl, så Marcus Dahlin efter store diskussioner kunne slutte kampen med at forsøge sig fra 23 meter.

Henrik Tilsted blev topscorer for Mors-Thy med syv mål.