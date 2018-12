Dramatisk sejr over mestrene: - Vi skal selv afgøre det nu

BADMINTON: Det var intenst, da Vendsyssel Elite Badminton mandag aften tog imod de danske mestre fra Skovshoved. Den anden herresingle Raul Must skulle ud i tredje sæt for at sikre sejren på 4-2 til nordjyderne.

Men det var ikke her, at træner Allan Kolbro Nielsen fandt mest spænding i kampen.

– Raul gør jo bare det, som han altid gør. Han vinder sin kamp, lyder det fra ham.

Til gengæld tog Victor Svendsen en overraskelse sejr over Rasmus Gemke i den første herresingle. Med cifrene 26-24 blev den afgjort i andet sæt.

– Victor ligger lidt under ham, og Gemke er en sikker landsholdsspiller. Så kæmpe cadeau til Victor. Han spiller virkelig en lækker kamp, siger Allan Kolbro Nielsen.

Foto: Henrik Louis

Med sejren placerer VEB sig favorabelt i Badmintonligaens grundspil. Det betyder, at den nordjyske klub næsten selv kan sikre en af de to pladser, der giver adgang til slutspillets semifinaler.

– Lige nu kan det kun være med pil op. Vi var lige nede i et hul, og nu kan vi sige, at vi er på vej op igen. Nu kan vi jo selv afgøre det og prøve at slippe for den kvartfinale. Det må være målet, siger træneren.

Der er tre kampe tilbage i grundspillet. Onsdag skal VEB til Greve, mens Højbjerg og Værløse er de afsluttende kampe i grundspillet, der afgøres i slutningen af januar.

Til ligakampen fik lokale Rune Christtreu debut for klubben. Han afløste nemlig Jacco Arends, der er ude med en knæskade. Han tabte dog herredoublen med Zvonirmir Durkinjak til den navnkundige duo Mads Conrad-Petersen og Carsten Mogensen.

Foto: Henrik Louis

– Han fik en oplevelse for livet, tilføjer Allan Kolbro Nielsen.

Skovshoveds nordjyske spiller Christinna Pedersen tabte desuden i mixed doublen.

Foto: Henrik Louis