Drilske vestjyder venter Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:De danske mestre i herrehåndbold, Aalborg Håndbold, skal mandag aften forsøge at følge op på en forrygende sæsonstart, når turen går til Lemvig-Thyborøn i anden runde af Håndboldligaen.

Med to pokalsejre, en sikker sejr over GOG i Super Cuppen samt overlegne to point i ligapremieren mod KIF Kolding har Stefan Madsens mandskab fået en perfekt start.

Lemvig-Thyborøn klarede kun med nød og næppe frisag i sidste sæson, men de formåede alligevel at drille Aalborg Håndbold i begge indbyrdes opgør.

Først skulle aalborgenserne bruge en scoring fra Henrik Møllgaard i sidste minut for at vinde 28-27 i Jutlander Bank Arena, hvor holdet også siden var heldige med ikke at få et straffekast imod sig i sidste sekund.

Endnu sværere blev det i udekampen tilbage i februar i år, hvor Lemvig-Thyborøn stjal et point i et opgør, der endte 22-22.

Vestjyderne er startet denne sæson med at ryge ud af pokalen og få stryg med 35-28 af GOG i liga-premieren.