Politiet har brug for hjælp: Drivende jolle udløste alarm

AALBORG: En drivende jolle udløste torsdag morgen alarm hos Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab rykkede med dykkere og redningsbåd.

Jollen blev set drivende i Limfjorden ud for Aalborg Portland.

Helikopter fra Joint Rescue and Coordination Center ledte efter personer i vandet ud for Aalborg Portland efter man havde fundet en tom jolle. Foto: Henrik Bo

Jollen var tom, og beredskabet har derfor sendt dykkere ud for at tjekke, om der skulle være en eller flere personer i nærheden af jollen, ligesom en redningshelikopter fra JRCC - Joint Rescue Coordination Centre - har afsøgt fjordområdet ud for Aalborg Portland.

- Vi har taget anmeldelsen meget alvorligt, da der er ting på båden, der tyder på, at der kan have været personer på båden, blandt andet er motoren sænket ned i vandet, og der var lukket op for benzinhanen, oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

- Vi har desuden oplysninger via videooverågning om, at båden med stor sandsynlighed en gang i nat er observeret ved Limfjordsbroen på vej fra vest mod øst, og at der muligvis har været to personer ombord i båden, fortæller vagtchefen.

Helikopter fra Joint Rescue and Coordination Center ledte efter personer i vandet ud for Aalborg Portland efter man havde fundet en tom jolle. Foto: Henrik Bo

Han opfordrer på det kraftigste folk med kendskab til den drivende båd til at kontakte politiet, så det kan opklares, om der har været personer ombord på båden.

- Vi

Nordjyllands Politi oplyser, at alarmen gik til politi og beredskab klokken 06.57.

Henvendelse til politiet kan ske på telefon 1-1-4.