Drømmefinale venter i Aalborg: - Vi kan spille meget bedre

AALBORG:Det er Danmarks to bedste ishockeyhold lige nu, der lørdag aften klokken 20 mødes til et finalebrag ved Metal Final4 i Aalborg.

Aalborg Pirates bookede billet til pokalfinalen mod Herning med en på papiret knusende 6-1-sejr over SønderjyskE, men sportschef og assistenttræner Ronny Larsen fik efterfølgende armene hurtigt ned.

- Det kan lyde forkert at sige, når man har vundet 6-1, men jeg ved , at vi kan spille meget bedre. Vi manglede noget flow, og der var lidt for langt fra tanke til handling. Man kunne godt se, at vi havde haft en kamppause på næsten 14 dage, siger han.

Ved Final4 handler det dog ikke om at vinde skønhedspriser.

- Vi skulle først og fremmest sørge for at vinde og komme i den finale, og den opgave løste vi heldigvis. Blandt andet fordi vi fik en del powerplay-muligheder, som vi tog vare på, forklarer Ronny Larsen.

En pokalfinale i Aalborg uden aalborgensisk deltagelse smager bare ikke rigtigt. Derfor faldt semifinalesejren over SønderjyskE på et tørt sted. Foto: Claus Søndberg

Tre gange i nyere tid har Aalborg Pirates prøvet at være værter for pokalstævnet og alligevel ryge ud i semifinalen. Det skete heldigvis ikke denne gang.

- Med alle de timer, som vores personale og de frivillige har lagt i det her Final4-arrangement, så fortjener de også at se os i den finale lørdag aften, mener Ronny Larsen.

Aalborg Pirates har vundet de seneste to ligakampe over Herning - med henholdsvis 3-0 og 1-0 på hjemmebanen Sparekassen Danmark Isarena.

- Der bliver uden tvivl knald på i den finale, og vi er i hvert fald topmotiverede og glæder os. De sidste par gange har vi præsteret rigtigt godt mod Herning, så jeg håber, at vi er klar på at lave en gentagelse.

- Jeg tror dog, at begge hold ved præcis, hvordan hinanden spiller, så det bliver svært at komme med noget overraskende. Det handler om, hvem der er mest klar og dermed bedst på dagen, fastslår Ronny Larsen.