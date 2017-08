Drømmemål sikrede FCK-sejr

FODBOLD: FCK var på randen af sit første hjemmebanenederlag i Superligaen i mere end tre år, men to sene mål skaffede holdet en 3-2-sejr over Sønderjyske efter et meget afvekslende og underholdende opgør.

Sønderjyske førte 2-1 efter 80 minutters spil, men først udlignede Benjamin Verbic med et fladt spark fra kanten af feltet, inden indskiftede Andrija Pavlovic bragede et langskud op i krydset og sikrede FCK en tiltrængt sejr.

Sejren var FCK’s første hjemmebane i den nye superligasæson efter tre uafgjorte i træk, og med de tre point stryger FCK op på fjerdepladsen med ni point. Sønderjyske er nummer seks med otte point.

FCK’s optur kommer på den helt rigtige tidspunkt i forhold til den vigtige returkamp mod Qarabag på hjemmebane i Champions Leagues playoffrunde onsdag aften.

Her skal FCK forsøge at vende et 0-1-udgangspunkt til samlet sejr.

FCK var især i første halvleg meget dominerende. Både med hensyn til spil og chancer.

Føringsmålet kom efter 27 minutter, da venstrebacken Pierre Bengtsson slog bolden mod bageste stolpe.

Her lagde angriberen Federico Santander klogt bolden skråt bag ud til Kasper Kusk, og kantspilleren sparkede hårdt sit første sæsonmål i nettet.

Der var rigeligt med chancer til en større FCK-føring i de første 45 minutter, men den tyske keeper Sebastian Mielitz tog godt fra i Sønderjyske-buret.

Sønderjyske straffede FCK’s uskarpe offensiv hårdt med to scoringer inden for få minutter i anden halvleg. Begge gange var opskriften en dyb bold ned bag hjemmeholdets bagkæde med tilhørende løbeduel.

Christian Jakobsen og kort efter Mikael Uhre viste begge høj fart og kølighed i deres aktioner, og dermed vendte udeholdet kampen på hovedet i løbet af et øjeblik.

Sønderjyske havde FCK på hælene i den efterfølgende periode, men fik ikke øget sin føring, hvorfor de altså fortsat må kigge langt efter den første sejr over FCK.

Det var nemlig 35. opgør mellem FCK og Sønderjyske i landets bedste række, og 35. gang FCK enten fik en sejr eller en uafgjort ud af sine anstrengelser.

26 gange har københavnerne besejret sønderjyderne, mens ni kampe er endt med pointdeling.

FCK udbyggede med sejren desuden sin superligarekord for flest hjemmebanekampe i træk uden nederlag.

53 gange i træk er Ståle Solbakkens mandskab gået fra banen med point efter en hjemmekamp i Superligaen.

/ritzau/