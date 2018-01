Drømmen er direkte oprykning

HÅNDBOLD: En del af EH Aalborgs overordnede mål er blandt andet at bringe kvindehåndbolden i Aalborg tilbage til liganiveau.

Det mål virker mere opnåeligt med lørdagens sejr over SønderjyskE og med den generobrede plads i toppen af 1. division, mener kampens topscorer Laura Damgaard Lund.

- Selvfølgelig drømmer vi om oprykning, men jeg tror, det er vigtigt, at vi tager en kamp ad gangen, så det ikke stiger os til hovedet, så lige nu tænker vi bare på den næste kamp - at vi også skal vinde den, siger hun, og hun bakkes op af cheftræner Søren Fisker, som roser kvinderne for deres vedholdenhed.

Den skal de fortsat være skarpe på, hvis drømmen om ligaen skal blive til virkelighed.

- Det er en gammel kliche, at vi skal tage en kamp ad gangen, og så skal vi sørge for at vinde så meget som muligt, hvis vi vil være sikre på at nå til direkte oprykning, fortæller Søren Fisker.

- Selvfølgelig betyder det meget, at vi er på førstepladsen, men vi skal også huske, at der er 12 kampe tilbage, og der er rigtig mange point på spil der, så det er vigtigt, at vi holder fokus, siger han.

EH Aalborg ligger nu to point over SønderjyskE og Horsens i kvindernes 1. division. Horsens har dog spillet en kamp færre.